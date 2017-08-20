50 yıldır Müslüm Gürses dinletiyor

Çarşı merkezine yakın bir yerde seyyar arabasıyla gece geç saatlere kadar ciğercilik yaparak geçimini sağlayan 65 yaşındaki Nusret Gökçeoğlu, farklı yaşam tarzıyla ilçe halkının dikkatini çekiyor. Başından galoşunu çıkarmayan ve pala bıyıklarıyla farklı bir görüntü sergileyen Gökçeoğlu, ciğer yemeye gelen müşterilerine 50 yıldır Müslüm Gürses’in eski parçalarını dinletiyor. İlçede 'Müslüm Baba'nın Yeri' olarak tanınan Gökçeoğlu, daha çocukken İstanbul’a göç etmek zorunda kaldığını belirterek, “Ciğercilik mesleğine 10 yaşında başladım, daha sonra maddi imkansızlıklar sonucunda İstanbul‘a yerleşmeye karar verdim. İstanbul’da 30 yıl kalarak, orada da ciğercilik yaptım. Daha sonra memleketime dönmeye karar verdim. Şu an seyyar tezgahımla ciğercilik mesleğimi devam ettirmekteyim. Gece geç saatlere kadar çalışmak zorunda kalıyorum. Bunu da bulamayanlar var. Allah'a binlerce defa şükürler olsun” dedi.

Uğur Kuş