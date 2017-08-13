50 yıllık balıkçıdan Canan Karatay'a çağrı

Canan Karatay'ın bazı açıklamalarını doğru bulmadığını belirten Samsunlu balıkçı Halis Bıyıkoğlu, yıllardır aynı şekilde balık yaptıklarını ve bu konuda şikayetin olmadığını söyledi. Balığın aynı yağda unlayarak bir kez pişirilmesinde hiç bir sakınca olmadığını belirten Bıyıkoğlu, balığın aynı yağda birçok kez pişirilmesinin sakıncalı olduğunu vurguladı. Karatay'ın söylemlerini eleştiren Bıyıkoğlu, Karatay'ı Karadeniz'e balık yemeğe davet etti.

"Balığı cips gibi yaparsan zararlı olur”

Yağın aroması kaçmadan balığın pişmesi gerektiğini söyleyen 50 yıllık balıkçı Halis Bıyıkoğlu, "Cips yapar gibi balığı tencereye attığın zaman balığın hiç bir önemi kalmaz. Çok kaynatırsan motor yağı gibi olur. Simsiyah olur. Tabii ki o zararlı ama yağda bir kere pişen balığın hiç bir zararı yok. Mısır unuyla pişirmede hiç bir sıkıntı yok. Daha sağlıklıdır. Daha güzeldir. Ama cips gibi yaparsan o çok zararlıdır. Ankara’da, İstanbul'da büyük kazanlarda yaparlar. Birden balığı atarlar. Yağda aynaya kaynaya simsiyah olur. Ama bizde balık aynı yağda bir kere pişirilir. Unsuz isteyen öyle de pişirebilir. Fakat mısır ununun zevki, tadı daha bir başka. Ben Karatay'ın görüşüne kesinlikle katılmıyorum. Bazı söyledikleri doğrudur ama buna katılmıyorum. Karadenizliler balığı unlayarak yer. Izgarada ise balık yağa sürülmeden kendi yağıyla pişirilir. En sağlıklısı budur. Samsun'da tavada ve ızgarada balığı yapan ilk biziz. Bugüne kadar bu şekilde yapıyoruz. Hiç bir şikayet de gelmedi” dedi.

“Biz Doktor Karatay'ı buraya davet ediyoruz”

“Bu zamana kadar tavada balık yiyenler kanser olsaydı Karadeniz'de kimse kalmazdı” diyen Bıyıkoğlu, “Biz Doktor Karatay'ı buraya davet ediyoruz. Burada balığımızı yesin. Kanser olunuyorsa biz olacaktık. 50 senedir bu mesleği yapıyorum. Sağlık sorunum yok. Ben ondan sağlıklıyım. Bir ay bizde balık yesin bakalım ikinci ay kanserin belirtisi var mı. Sadece sıvı yağda yiyecek. O zeytinyağını içiyor. Biz de 1 kere yağda pişiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kenan Akyüz - Şahin Binici