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50 yıllık demirciden “Bıçakları son güne bırakmayın” uyarısı

Hayvanların rahat kesilebilmesi için bıçakların iyi biletilmesi gerektiğini belirten 50 yıllık demirci İbrahim Germi, aceleyle biletilen bıçakların iyi olmadığını ve vatandaşların son gün yoğunluğuna kalmadan bıçaklarını biletmesi gerektiğini söyledi.

50 yıllık demirciden “Bıçakları son güne bırakmayın” uyarısı

16 Ağustos 2017 11:55

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala bıçak ustaları bileme taşlarını döndürmeye başladı. Bayram hazırlıklarına başlayan vatandaşlar bıçaklarını bilettiriyor. Kurban kesecek vatandaşlar bıçak, satır, zırh ve mutfak robotu bıçağı gibi aletleri bıçak bileme ustalarına getirerek keskinleştiriyor. Samsun'da 50 yıldır demircilik yapan 65 yaşındaki İbrahim Germi, vatandaşların bıçakları bileme işini son güne bırakmaması gerektiğini söyledi. Bıçak bilemenin aceleye gelmeyeceğini söyleyen Germi, bıçağını erken bileten vatandaşların bıçaklarının daha iyi bilendiğini belirtti.

Vatandaşların yavaş yavaş bıçakları bilettirmeye başladığını söyleyen İbrahim Germi, “Bayrama bir hafta kala kimse bıçak getirmesin. Çünkü erken gelenin bıçağı daha iyi olur. Bayrama bir iki gün kala gelindiğinde aceleyle bileniyor. Bıçak aceleye gelmez. Hayvanın boğazını rahat kesmesi lazım. Onun için bıçaklarını erkenden biletsinler” dedi. 

Kenan Akyüz 


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