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50 yıllık el süpürgecisi teknolojiye direniyor

Bartın’da 50 yıldır el süpürgesi yapıp satan süpürge ustası, süpürge yapımından gelişen teknolojiye ve satışların azalmasına rağmen vazgeçmiyor.

50 yıllık el süpürgecisi teknolojiye direniyor

13 Ekim 2016 11:34

El emeği süpürgecilik yok olmaya yüz tutan meslekler arasında yerini alırken, Bartınlı süpürge ustası Muammer Aydın ise baba mesleği süpürgeciliği tüm zorluklara karşın devam ettirmek için çaba gösteriyor. Aydın, ürettiği süpürgeleri boyuna göre 3-7 ve 8 TL'ye satıyor. Süpürgecilik mesleği hakkında bilgi veren Muammer Aydın, "50 yıldan beri süpürge yapıyorum. Süpürgecilik baba mesleğimiz. Teknolojinin gelişmesi işlerimizi aksatsa da süpürge bizim eskiden gelen bir temizlik kültürümüz. Gelişen teknolojiye rağmen ek gelir sağlamak amacıyla süpürge yapımını sürdürüyoruz" dedi.

Öte yandan süpürge otundan yapılan tel el süpürgeleri belli işlemlerden geçtikten sonra iplerle bağlanarak süpürge halini alıyor. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile çıkan son sistem elektrik süpürgeleri karşısında pek bir önemi kalmayan el süpürgeleri, yine de ev kadınları tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Elektrik süpürgesi yaygınlaşana kadar evlerin vazgeçilmez temizlik aracı olan el süpürgeleri artık bahçe ve balkon temizliğinde kullanılıyor. 

Mustafa Kurt

Etiketler: bartın, el süpürgesi


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