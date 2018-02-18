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50 yıllık karısını av tüfeğiyle öldürdü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 76 yaşındaki şahıs, 50 yıllık eşini av tüfeği ile vurarak öldürdü.

50 yıllık karısını av tüfeğiyle öldürdü

18 Şubat 2018 20:52

Edinilen bilgiye göre olay, Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nde meydana geldi. 76 yaşındaki İsmail T., iddiaya göre, eşi Hürü T. (72) ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu İsmail T. evde bulunan av tüfeğini alarak Hürü T.'yi silahla vurdu. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Hürü T.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı kadının cesedi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından cinayet silahı ile yakalanarak gözaltına alınan İsmail T., polisteki işlemlerinin ardından Kadirli Adliyesine sevk edildi. Burada alınan ilk ifadesinin ardından İsmail T.’nin çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İsmail T. ile Hürü T.’nin 50 yıllık evli oldukları; 2’si engelli 7 çocuklarının bulunduğu öğrenildi.  

Eyüp Yüksel İbicioğlu - Selçuk Şavran

 

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