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50 yıllık rekora az kaldı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda şu ana kadar 4 altın ve 2 bronz madalya alan Türkiye Güreş Milli Takımı, 2 altın madalya daha alması durumunda, 1967 yılında elde edilen büyük başarının ardından tam 50 yıl sonra madalya rekorunu kırmış olacak.

50 yıllık rekora az kaldı

06 Mayıs 2017 15:38

Güreşte Türkiye fırtınası esiyor. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde alınan madalyalarla Türkiye, turnuvada 3. sırayı elde etti ve 24 yıl aradan sonra ilk kez takım halinde kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Erkekler serbest stilde 125 kiloda Taha Akgül, 97 kiloda Rıza Yıldırım ve 74 kiloda Soner Demirtaş altın madalya alırken, 86 kiloda Selim Yaşar ve 57 kiloda da Süleyman Atlı, aldığı bronz madalyayla, takım halinde 3. sıraya yükselmemizi sağladı. Kadınlarda ise tek madalyamız Yasemin Adar'dan geldi. Adar, 75 kiloda altın madalyanın sahibi oldu ve üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Yıllar sonra gelen bu başarının ardından gözler madalya rekoruna dikildi. Grekoromende 2 altın madalya almamız durumunda 24 yıllık madalya rekoru da kırılmış olacak. Grekoromende 130 kiloda Rıza Kayaalp, 98 kiloda Cenk İldem, 66 kiloda Atakan Yüksel ve 59 kiloda Hammet Rüstem mindere çıkacak.

Gizli kahraman Musa Aydın

Güreşte son yıllarda alınan neticeler ve kazanılan madalyalar dikkat çekerken, perde arkasındaki kahraman ise Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın. Gerek sporcularla, gerekse de antrenörlerle abi-kardeş ilişkisi yaşayan Aydın'ın göreve geldiği 8 Nisan 2015 tarihinden bu yana güreşte elde edelin başarılar dikkatlerden kaçmıyor. 2015 yılında Amerika'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kazanılan madalyalarla bu organizasyonda 18 yıllık madalya rekorunu kıran milli takımımız, Rio Olimpiyatları'nda da oldukça başarılı bir grafik çizdi. Türkiye'nin kazandığı 8 madalyanın 5'i güreşten geldi. Rio'da Taha Akgül altın madalya, Rıza Kayaalp gümüş madalya, Selim Yaşar gümüş madalya, Soner Demirtaş bronz madalya ve Cenk İldem bronz madalya almayı başarmıştı. 


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