500 bin liralık kapkaç kamerada

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soğanlı Mahallesi’nde tekstilci olduğu öğrenilen Erkan Tüzemen (41), 500 bin lira değerindeki dövizi bankaya yatırmaya gitti. Bu sırada Erkan Tüzemen'i arkadan takip eden bir kişi, elindeki çantayı kaptı. Koşarak ilerleyen şüpheli, siyah bir araca binip izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını inceledi.

Kapkaç anı kamerada

Öte yandan kapkaç anı saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde Erkan Tüzemen'in arkasından gelen bir kişi çantayı aldı. Bu sırada çevredekiler şüpheliye tekme salladı. Bir ara yere düşen şüpheli tekrar ayaklanıp, lüks bir siyah araca binerek uzaklaştı.

Polisin, olayla alakalı tahkikatı sürüyor.

Ahmet Faruk Çabuk

