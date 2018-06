500 bin liralık lüks otomobili taksiye çevirdi

Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yaşanan düşüş, birçok taksiciyi memnun etti. Bu indirimden yararlanan Mersinli taksici Sencer Alkan da son model bir otomobili taksi yaptı. Piyasa değeri 500 bin liranın üzerinde olan taksiyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, taksiyi görenler dönüp bir daha bakıyor. Taksiyle ilgili İHA muhabirine konuşan Sercer Alkan, taksicilik işinin aileden gelen bir iş olduğunu söyledi. Babasının 55 yıldır taksicilik yaptığını belirten Alkan, "Babadan oğla, oğuldan kardeşe, nasipse de bu iş bizim çocuklara kalacak. Biz bu işi severek yapıyoruz, isteyerek yapıyoruz. Ben aşağı yukarı 25 yıldır bu işi yapıyorum. Biz daha önce de bir lüks araba almıştık ama bu ayrı bir şey. Normal şartlarda böyle bir arabayı almak bizde hayal, alamayız. Bugünkü şartlarda böyle bir arabayı almamız 500 bin liraya mal olur. Sağolsun Cumhurbaşkanımız bize bir imkan sağladı ticari taksicilere. Bu arabayı alırken ÖTV’den faydalandık. Bu bize arabayı alırken yarı yaraya kar getirdi. Biz bunu çok istiyorduk. Mersin’de böyle bir hizmet yok. Kimse daha böyle bir hizmete kalkışmadı. Hatta Türkiye’de bunun gibi hizmet yok. Türkiye’de lüks taksiler yapıldı ama bu bizim yaptığımız düzeyde bir araç daha yapılmadı. Bu araba zaten Türkiye’ye 20 tane geldi. Fuar arabası bu, tanıtım amaçlı geldi. Ticari olarak bu arabayı yapan ilk biziz. Akdeniz bölgesinde bu araçtan 2 tane var. Biri hususi biri de bizimki ticari olan. Türkiye’de bir ilk yaptık. ÖTV’den 270 bin liraya yakın yararlandık. Bu arabanın bize maliyeti 320 bin ile 330 bin lira arasında oldu" dedi.

"İnsanlar şaşırıyor"

İnsanlardan çok güzel tepkiler aldıklarını vurgulayan Alkan, "Hoş bir duygu. Sadece binenler, görenler değil aynı benzer kaliteye sahip araç sürücüleri bile bizi durduruyor. İnsanlar şaşırıyor. Onlar bile numaramızı alıyorlar. Biz bunu hizmet için yaptık zevk için yapmadık. Zevk için yapacak imkanımız da yok. Böyle bir hizmeti sunduğumuz için gururluyuz. Mersin’imize böyle bir hizmeti sunmaktan mutluyuz. Arabamız bütün insanların hizmetine her zaman hazır. Bu arabaya herkes binebilecek. Bu araçta ayrıca bir tarife de uygulanmıyor. Normal takside ne tarife uyguluyorsak bunda da aynı tarifeyi uyguluyoruz. Devletin bize vermiş olduğu tarife üzerinden bu hizmeti sunuyoruz. Zaten araç ilk günden beri hiç yerinde durmuyor. Sürekli birileri arıyor, bu aracı çağırıyorlar. Bu araçtan daha iyi arabası olanlar bile bize bazen çağırıyor sırf şu zevki tatmak için. Biz bu lüksü Mersin’in hizmetine sunduk" diye konuştu.

Bu araçta insanlar için üst düzey can güvenliğinin de olduğunu kaydeden Alkan, "Binen için de dışarıdaki insanlar için de çok güvenli bir araç. Dalıp gitseniz bile bu araç insanlara belirli bir mesafe yaklaştığınızda kendiliğinden duruyor. İçerisinde seyahat eden insanlar içinde üst düzey güvenlik önlemi var. Bizim de lüksün yanında en büyük amacımız zaten insanların can güvenliğini almak. Tabi eski taksisi olanların da bu imkanlardan yararlanmasını istiyoruz. Gerçekten çok yüksek fiyat da yok. Şu anda piyasada çok eski taksiler var. Bunu herkes yapabilir. Ben de her taksicinin aldığı parayı alıyorum. Hizmet ediyorsanız hizmeti kaliteli yapacaksınız. Kaliteli hizmet verirseniz, insana hizmet etmiş olursunuz" şeklinde konuştu.

Koray Ünlü-Güray Gürdal