'500 bin liralık' şaka

Sosyal medya hesabından para dolusu bavul ve bir deste resmi ellerinde tutarak paylaşan ikili, olayın büyümesi üzerine paylaşımlarını geri çekti. Şahısların, sosyal medya hesabından paylaştığı paranın internetten indirildiği, ellerinde tuttukları paranın ise kendilerine ait olduğu ortaya çıktı. Paylaşımı yapan Ercan Şaşıoğlu, “İşimizden çıkartılmıştık. İş yeri sahibine kızıp böyle bir paylaşım yapmıştık. Olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin edememiştim. Kamuoyundan özür diliyorum” dedi.

İddiaya göre, Kaş’ın Ova Mahallesi’nde bir alışveriş merkezinde kasap olarak çalışan 30 yaşındaki Mehmet Aka (30), mesai arkadaşı Ercan Şaşıoğlu (32) ile birlikte dün ilçe merkezine gitmek için yola çıktı. Bu sırada Kalkan Mahallesi’ndeki Kulüp Patara Evleri kavşağına geldiklerinde yaşlı bir çiftin kendilerine el kaldırdığını gören Aka ve Şaşıoğlu, çifti otomobillerine aldı. Ellerinde bavul olan çifti ilçe merkezinde indiren ikili, çiftin kendisine para teklifini de kabul etmedi. Teşekkür eden yaşlı çift, ikiliye kartvizit vererek bir dahaki sefere kahve içmeye davet etti.

Daha sonra oradan ayrılan Mehmet Aka ve Ercan Şaşıoğlu, araçlarında yaşlı çiftin bavulunu unuttuğunu fark etti. İkili, çifte verdikleri kartvizitten telefonla ulaşarak durumu haber verdi ve bıraktıkları adrese tekrar gitti. Yine iddiaya göre, bavulu alan çift, Aka ve Şaşıoğlu’na bavulun içindeki 500 bin lirayı gösterdi ve teşekkür için 10’ar bin lirayı hediye olarak verdi.

Tüm bu yaşananları sosyal medya hesaplarından paylaşan ikilinin paylaşımları bir anda yayılmaya başladı. Yüzlerce beğeni ve olumlu yorumlar alan ikilinin paylaşımının ise gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından para dolusu bavul ve bir deste resmi ellerinde tutarak paylaşan ikili, olayın büyümesi üzerine paylaşımlarını geri çekti. Şahısların, sosyal medya hesabından paylaştığı paranın internetten indirildiği, ellerinde tuttukları paranın ise kendilerinin olduğu öğrenildi.

“Bu kadar büyüyeceğini bilmiyorduk”

Paylaşımı yapan Ercan Şaşıoğlu, bir iş yerinde kasap olarak çalıştıklarını ve 1 hafta önce işten ayrıldıkları söyledi. İş yeri sahibi Arif Özdemir’e kızdıkları için böyle bir paylaşım yapma gereği duyduklarını ifade eden Şaşıoğlu, “İş yeri sahibinin bizi işten çıkartmasına kızdık ve böyle bir şey yapma gereği hissettik. Bavuldaki para resmini internetten indirdik. Arkadaşın elindeki para kendi paramız. 5 bin lira civarında bir parayı gösterdik. Bu kadar büyüyeceğini bilmiyorduk. Pişmanız. Sayfamdan da paylaşımımı kaldırmayı düşünüyorum. Kamuoyundan özür dileriz” dedi.

“Kendi suçlarına bahane arıyorlar”

İş yeri sahibi Arif Özdemir ise, kendisine yapılan ithamları kabullenmediğini belirterek, “İkisi de mesaiye geç geliyorlardı, bir gece alkollü geldiler ve işten çıkarttım. Ercan sürekli telefonla oynuyordu, sosyal medyada geziyordu, işi aksatıyordu. Bana kızıp böyle bir şey yapacaklarına inanmıyorum. Çünkü işten çıkalı 1 hafta olmuş, bunlar bu işin bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyorlardı. Psikoloji tarihi okudum ben. Bu da onların yaşadığı psikolojiyi yansıtmadır. Kendi suçlarına bahane arıyorlar” diye konuştu.

Para dolusu bavulu paylaştılar

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Yaklaşık bir saat önce Kalkan’dan Kaş istikametine giderken, Kulüp Patara evleri çıkışında iki yaşlı çiftin el kaldırması sonucu aracımıza aldık. Kaş’a vardığımızda teşekkür edip gençler, 'Kaş’a gelirseniz çayımızı kahvemizi için buyurun' deyip kartlarını verdiler. Buraya kadar her şey tamam. Geri döndüğümüzde yolda valizlerin kaldığını fark edip geri döndük. Otele vardığımızda manzara bu. Rabbim bizi imtihan etti ya da bir sınavdan geçtik galiba. Vereceksen helalinden ver Rabbim" yazısıyla para dolu bavul ve ellerinde tuttukları destenin resmi vardı.



Bu paylaşımın ardından ise sosyal medyadan birçok beğeni ve olumlu yorumlar almışlardı. Olayın ardından ise Şaşıoğlu'nun paylaşımını kaldırdığı gözlendi.

Suat Metin

