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500 bin liralık soyguna jandarmadan suçüstü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çaldıkları lüks araçları parçalayıp satan hırsızlık şebekesi, jandarmanın yaptığı baskınla suçüstü yakalandı. Ekipler, 500 bin liralık malzeme tespit etti.

500 bin liralık soyguna jandarmadan suçüstü

11 Ekim 2016 00:12

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde “Yaşlı babamıza bakacağız” diyerek Haliç Mahallesi’nde boş bir evi kiralayan oto hırsızları, evi sözde iş yeri olarak kullandı. Şebeke elemanları, İstanbul’dan çaldıkları lüks araçları evin ambarına getirip parçaladı. Şahısları takibe alan jandarma ekipleri, eve operasyon düzenledi. Yapılan baskında şebeke elemanları kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Evin ambarında yapılan aramada ise 3 adet parçalanmaya hazır lüks araç ele geçirildi. Yapılan tespitte yaklaşık 500 bin liralık malzemenin olduğu öne sürüldü.

Haliç Mahallesi Muhtarı Hasan Demirbaş, “Bu adamlar 10 gündür buradaydı. Böyle bir olayı duyduğumuzda şok olduk. Jandarma ekiplerimiz sağ olsun bunlara geçit vermedi. Askerimize teşekkür ederiz, hepsini başarılarından dolayı kutlarım” dedi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

Hüseyin Tayyar
TEKİRDAĞ 


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