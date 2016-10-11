Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde “Yaşlı babamıza bakacağız” diyerek Haliç Mahallesi’nde boş bir evi kiralayan oto hırsızları, evi sözde iş yeri olarak kullandı. Şebeke elemanları, İstanbul’dan çaldıkları lüks araçları evin ambarına getirip parçaladı. Şahısları takibe alan jandarma ekipleri, eve operasyon düzenledi. Yapılan baskında şebeke elemanları kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Evin ambarında yapılan aramada ise 3 adet parçalanmaya hazır lüks araç ele geçirildi. Yapılan tespitte yaklaşık 500 bin liralık malzemenin olduğu öne sürüldü.

Haliç Mahallesi Muhtarı Hasan Demirbaş, “Bu adamlar 10 gündür buradaydı. Böyle bir olayı duyduğumuzda şok olduk. Jandarma ekiplerimiz sağ olsun bunlara geçit vermedi. Askerimize teşekkür ederiz, hepsini başarılarından dolayı kutlarım” dedi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Tayyar

TEKİRDAĞ