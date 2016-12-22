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500 bin liralık soygunu gerçekleştiren hırsızlar kamerada

Büyükçekmece'de bir eve giren 4 şahıs, 500 bin TL civarında nakit para ve çok sayıda ziynet eşyası çaldı. Soygunu gerçekleştiren şahıslar güvenlik kameralarına takılırken, yakalanan şahıslardan 3'ü ve şahıslara yardım eden 1 kişi tutuklandı.

500 bin liralık soygunu gerçekleştiren hırsızlar kamerada

22 Aralık 2016 15:40
500 bin liralık soygunu gerçekleştiren hırsızlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, Büyükçekmece'de K.O. isimli bir vatandaşın evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.U. isimli bir şahsın yardımıyla araç kiralayan T.Y. (31), M.P. (42), R.K. (33) ve R.Y. (29) isimli şahıslar, girdikleri evden 500 bin TL civarında nakit para ve çok sayıda ziynet eşyası alarak kayıplara karıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahıslar yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden; 3 adet suç kaydı bulunan T.Y., 2 adet suç kaydı bulunan N.U., 7 adet suç kaydı bulunan R.Y. ve 16 adet suç kaydı ile 6 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan R.K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.P. isimli şahıs ise serbest bırakıldı.

Etiketler: 500 bin liralık soygun


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