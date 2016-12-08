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500 dolar bozduran için 1 gün boyunca ücretsiz çalışacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’dolarınızı bozdurun’ çağrısına vatandaşlar da imkanları ölçüsünde destek veriyor. Mersin’in Erdemli ilçesinde işsiz bir vatandaş, 500 dolar bozduran kişinin vereceği işte bir gün boyunca ücretsiz çalışacak.

500 dolar bozduran için 1 gün boyunca ücretsiz çalışacak

08 Aralık 2016 11:41
500 dolar bozduran için 1 gün boyunca ücretsiz çalışacak - Tıkla İzle

İssiz olduğunu belirten Muhittin Kaya adlı vatandaş sosyal medya hesabından "Ben de Reisimizi yalnız bırakmamak adına diyorum ki, 500 dolar bozdurup belgesini gösterene işsiz olduğum için ne iş verirse bir gün onun verdiği işte çalışacağım" yazdı. İşsiz vatandaşın bu desteği ilçede dilden dile dolaştı. Cumhurbaşkanının çağrısını izlediğini anlatan Muhittin Kaya, "Akşam evimde otururken Cumhurbaşkanımızın haberlerini dinledim. Dolar üzerindeki yorumlarını dinledim. Bu konuda yalnız olduğunu söylediğinde duygulandım. O anda bir kampanyanın da başlatıldığını gördüm. Ben de kendimce ne yapabilirim diye düşündüm. Kim 500 dolarını bozdurup fişini getirirse ben de bir gün boyunca onun işinde çalışacağım. Ülkeme ve milletime helalı hoş olsun" dedi.

Zaman zaman gündelik işlere gittiğini ifade eden Kaya, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla aklımdan o an yapabileceğim bu kampanya aklıma geldi. Sosyal medyada da paylaştım. Bu olay beni çok duygulandırdı. Dolar bozdurma kampanyalarının başarılı olacağına da tüm kalbimle inanıyorum" diye konuştu.

Liseye giden iki çocuğunun olduğunu ve kendisinin de kiralık bir evde oturduğunu anlatan Kaya, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak da, "15 Temmuz’da televizyon izliyordum. Önce şaka gibi geldi bana. Ama sonradan işin ciddiyetini anladım. Kalktım meydanlara koştum. Cumhurbaşkanımızın emriyle 28 gün, her gün ’Demokrasi nöbetleri’ne katıldım. Bundan hiçbir zaman yorgunluk ve pişmanlık duymadım. Yine olsa aynı şekilde belki daha fazlasını da yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Dolar bozdurmaya destek çağrısını bir kez daha yenileyen Kaya, "Kim 500 dolarını bozdurup fişini getirirse bir gün boyunca ona emeğimi vereceğim" dedi.

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