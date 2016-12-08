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500 dolar bozdurana mezar taşı bedava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'döviz bozdurun' çağrısına tüm Türkiye’den destek gelirken, Edirne’nin Keşan ilçesinde mermer ustalığı yapan bir kişinin ilginç kampanyası dikkat çekti.


08 Aralık 2016 12:01

Dolar ve Euro’da son zamanlardaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara dövizini Türk Lirası veya altına dönüştürmeleri çağrısında bulunmuştu. Türkiye’nin bir çok bölgesinde çağrı üzerine esnaflar makbuzunu getirenler için çeşitli kampanyalar düzenlerken, o kampanyaların en ilginçlerinden biri de Edirne’nin Keşan ilçesinden geldi.
Keşan’da mermer işletmeciliği yapan Asım Göksu, bir mermer üzerine yazdığı yazıda, 500 dolar bozdurana mezar taşının ücretsiz verileceğini söyledi. Mermer ustası Asım Göksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu çağrısı üzerine ülkeye sahip çıkmak adına herkesi dövizlerini bozdurmaya davet etti.
 


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