500 hektarda etkili olan yangın kısmen kontrol altında

Korkutan yangın, geçen salı günü saat 16.00 sıralarında İzmir’in Bayındır ilçesine bağlı Lütuflar Mahallesi Ovacık mevkiinde başlamıştı. 100 hektarlık alanda etkili olan yangın, öğleden sonra etkisini artıran rüzgar nedeniyle tamamen kontrol altına alınamamıştı. Yangın, Manisa Turgutlu sınırına ulaşarak 500 hektarlık alanda etkili oldu. Kısmen kontrol altına olan yangını söndürmek için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Orman Genel Müdür Yardımcısı Zeki Temur, "Yangın şuanda kısmen kontrol altında. Korkulacak bir şey yok. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Küçük küçük patlamalar oluyor. Bu patlamaların yayılmaması için arkadaşlarımız çalışıyor" dedi. Temur, Turgutlu’da köylerin boşaltılması konusu hakkında ise "Bizim tarafımızdan boşaltılan, tehdit altında olan bir köy yok. Biz tedbirlerimizi almıştık ama herhangi bir tehdit olmadığı için boşalttığımız köy yok" diye konuştu. Turgutlulu bazı vatandaşların, dumandan etkilenme ihtimallerine karşın geceyi merkezdeki yakınlarının evlerinde geçirdiği öğrenildi.