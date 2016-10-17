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500 liralık ceza umurlarında olmadı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılmasının ardından ağır tonajlı kamyon, otobüs ve TIR’ların 500 liralık cezayı göze alarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişleri sürüyor.

500 liralık ceza umurlarında olmadı

17 Ekim 2016 07:10
500 liralık ceza umurlarında olmadı - Tıkla İzle

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılmasının ardından ağır tonajlı araçların Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişleri yasaklanmıştı. Yasağa rağmen araçların FSM Köprüsü üzerinden geçişleri sürdürmesi üzerine cezada düzenlemeye gitti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden kaçak geçişin cezası 92 liradan 500 liraya çıkarıldı. Cezanın artırılmasına rağmen ağır tonajlı araçların sürücüleri FSM Köprüsü üzerinden kaçak geçişlerini gece saatlerinde de sürdürdü.

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait kameralar tarafından tespit edilen kaçak geçişler sonucunda kesilecek cezaların sürücülerin adresine ulaştırılacağı öğrenildi. 

Oğuzcan Yazar


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