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500 TL değerinde bisikleti bırakıp, 200 TL değerinde motosikleti çaldı

Antalya’da bir apartmana giren hırsız, yanında getirdiği 500 TL değerindeki bisikleti apartman girişine bırakarak 200 TL değerinde olan motosikleti alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


30 Aralık 2016 10:21

Olay önceki gece saat 03.00 sıralarında Kepez İlçesi Şelale Mahallesi 21 Cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yanında bulunan bisiklet ile apartman içerisine gözünü kırpmadan giren hırsız, dairenin 5. katında oturan İbrahim Bilgili’ye ait değeri 200 TL olan motosikleti alarak, yerine yanında getirdiği değeri yaklaşık 500 TL olan bisikleti bırakarak kaçtı. Sabah kalktığında motosikletinin yerinde bir bisiklet olduğunu gören İbrahim Bilgili büyük şok yaşadı. Durumu polis ekiplerine bildiren Bilgili, polis ekiplerinden yaklaşık 2 yıl önce işe gidip gelmek için aldığı motosikletinin bulunmasını istedi.

Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti
Öte yandan olay anı ise apartmanın giriş kısmında buluna güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsızın apartmana bisikletine binerek geldiği ve daha sonra bisikleti içeri bırkarak, eliyle koymuş gibi apartman içerisinde bekleyen motosikleti aldığı gözüküyor. Motosikleti eli ile ittirerek dışarı çıkan şahıs daha sonra gözden kayboluyor. 6 ay önce yangın merdiveninden düşerek ayağını inciten ve yürümekte zorlandığı için iş yerine motosiklet ile gidip gelen İbrahim Bilgili ise, "Bisikleti bırakarak motosikleti almış götürmüş. Hırsız anlayışlıymış. Bisikletin değeri 300-400 liradan fazla. Motosiklet ile işime gidip geliyordum, ondan da oldum" dedi. Olay yerine inceleme yapan polis ekipleri ise şahsın yakalanarak motosikletin bulunması için çalışma başlattı. Hırsızın bıraktığı bisiklet ise polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.  

Ertuğrul Gün
 

Etiketler: bisiklet, motosiklet


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