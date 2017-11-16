50’lilerin efsane ayakkabı modelleri gün yüzüne çıktı

Ayakkabı firması Divarese, ‘Muhteşem 20’ler’ ve ‘Özgür Ruh 70’ler’in ardından özel dönem ayakkabıları serisine 1950’li yılların, zarif ve şık hayat tarzını ve ruhunu yansıtan ‘Efsanevi 50’ler’ ile devam ediyor. Şirket açıklamasıba göre 50’li yılların 2’nci Dünya Savaşı’ndan sonra sanat, spor, müzik, eğlence ve modada tekrar ayağa kalkışı simgelediği eğlenceli tavrı, dönemin stil kodlarında da etkisini gösteriyor. Puantiyeler, diz altı kloş etekler, inci küpe ve kolyeler, prenses yakalar, yarım topuk stilettolar ve Mary Jane ayakkabılar gün yüzüne çıkıyor. Gösterişli dünyası ve zarafetiyle 50’leri efsane yapan bir diğer özellik ise dönemin ikonları; Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Grace Kelly gibi modaya yön veren en önemli kadınlar bu dönemde ünlenmişti.

Divarese Genel Müdür Yardımcısı Özlem İkiışık Barutçu özel olarak hazırladıkları dönem ayakkabıları serisini şu sözlerle anlattı: “Muhteşem 20’ler, ve Özgür ruh 70’ler koleksiyonlarından sonra Efsanevi 50’leri hazırladık. 20’ler ve 70’ler gibi 50’ler dönemindeki moda ikonları, olaylar ve akımlar bizi çok heyecanlandırdı. Bu özel dönemler üzerine çalışmayı çok seviyoruz. Adeta zaman içinde bir yolculuk yapıyoruz, ekipçe gerçekleştirmekten en keyif aldığımız projemiz diyebiliriz. Divarese de 50’lerin ruhunu ve stilini 'Efsanevi 50’ler' koleksiyonuyla tekrar yorumluyor. İlhamını 50’lerin ikonlarından alan koleksiyon, 6 parça ayakkabı ve 3 parça çantadan oluşuyor. Gümüş, bordo, bronz ve metalik tonların kullanıldığı koleksiyon, özel işlemeli süet, bronz ve lacivert baskılı metalik deriler kullanılarak hazırlandı. Hepsi el yapımı ve özel seri numarasıyla hazırlanan koleksiyon, seçili Divarese mağazalarında sizleri bekliyor.”