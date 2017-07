51 günde 639 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü cankurtaran ekipleri kuzey sahillerinin güvenliğini sağlamaya devam ediyor. 46 personel, 26 cankurtaran kulesi, 7 jetski ve 1 zodyak bot ile 19 Eylül Salı gününe kadar her gün 09.0019.00 saatleri arasında vatandaşların can güvenliğini sağlamak için görevlerinin başında olacaklarını söyleyen İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, ‘Güvenli Sahil Sakarya’ imajını sürdürmek için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Karasu, Kocaali ve Kaynarca Karaboğaz sahillerinde can kayıplarını önlemek için teyakkuzda olduklarını vurgulayan Arancı, “Ekiplerimiz sürekli olarak hazır durumda bekliyor. Bildiğiniz gibi 2015 yılında çalışmalarımız neticesinde sahillerimizde hiç can kaybı yaşanmamıştı. Bu yılda sadece bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Fakat o da yüzme alanı dışında yer alan, uyarı levhalarıyla cankurtaran bölgesi olmadığını ve denize girmenin tehlikeli olduğunu söylediğimiz alanlardan birisinde hayatını kaybetti. Bu can kaybı dışında şu ana kadar can kaybı yaşanmadı. Vatandaşlarımızdan sahil şeridimiz boyunca yerleştirdiğimiz uyarı levhalarına azami oranda dikkat etmeleri hususunda hassasiyet bekliyoruz” diye konuştu.

Arancı sözlerinin devamında, “Cankurtaran faaliyetlerinin başladığı 10 Haziran 2017 tarihinden bugüne kadar Karasu’da 572, Kocaali’de 57, Kaynarca’da 10 kişi ekiplerimizin çalışmaları neticesinde boğulmaktan kurtarıldı. Bunlardan 127’si hastaneye sevk edildi. 512 kişi ise ayakta tedavi edildi. Toplamda 51 günde 639 kişiyi boğulmaktan kurtarmış olduk. Sadece plajlarda değil, sahil kesiminde bulunan sitelerde de kurtarma ekipmanları ve broşür dağıtıyor, uyarı tabelaları yerleştiriyoruz. Hava şartları müsaade etmediği zamanlarda ise anonslarla vatandaşlarımızın denize girmelerine izin vermiyoruz. Aldığımız sıkı önlemler ve sürekli teyakkuz halinde olmamız neticesinde inşallah 19 Eylül Salı gününe kadar can kaybı yaşanmadan sezonu tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.