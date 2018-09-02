51. Ormana Üzüm Festivali tamamlandı

Antalya İbradı’ya bağlı Ormana köyünde yarım asırlık gelenek olan Üzüm Festivali, 2 gün boyunca festivale katılanlara ve bölge halkına keyifli anlar yaşattı. Çeşitli oyunların oynandığı, konserlerin verildiği festivalde, bölge halkının yetiştirdiği üzümler de yarıştı. Ormana Gençlik Derneği’nin organize ettiği festivalde konuşan Dernek Başkanı Özcan Balcı, festivalin harika geçtiğini söyleyerek, “Her sene üzerine ekleyerek gidiyoruz. Bu sene 51.’sini düzenledik. Binlerce kişiye hitap ediyor. Türkiye’nin her yerinden gerek Ormanalı olan, gerek olmayan, birçok kişi katıldı. Uluslararası bir festival olma yolunda ilerliyoruz. Belediyeler ve STK’lar dışında bu organizasyonu halkın ve gençlerin birlikte organize etmesi, festivali daha da ileriye taşıdı. İnşallah seneye daha büyük bir katılımlı festival bizi bekliyor olacak” dedi.

Tolga Özgüven: “Her sene destek olacağım”

Özgüven Vakfı yöneticisi Tolga Özgüven, 2 yıldır bu organizasyonun içinde olduklarını belirterek, “Sıkı bir çalışma yapıyoruz. Bu sene 6 binin üzerinde ciddi bir katılımla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinlikler, bütün halkımızın bir araya gelmesi ve kültürümüzü yansıtmak açısından çok önemli. Her sene yapanlara mümkün olduğunca desteklerimi sunacağımı buradan söylüyorum” diye konuştu.

Ormana halkının her zaman köyünü hatırladığını vurgulayan Tolga Özgüven, “Bizim insanımız zaman içinde yeterli iş imkanı bulamayınca, büyük şehirlere göç etmiş. Bayram zamanlarında, doğdukları yerleri unutmayanların köyü diyoruz ve herkes köyüne sahip çıkar ve geri gelir. Bu tarz organizasyonlarla birlik beraberlik durumu canlanır. Bu sene 150’nin üzerinde gencimiz bu festivale sahip çıktı. Bu gençlerden çoğu büyük şehirlerde farklı yerlerde çalışıyorlar. Buna rağmen, bu dönemde tatile gitme imkanları olmasına rağmen buraya gelerek köylerine sahip çıktılar. Köylerini diğer şehirlerden gelenlere tanıttılar. Bu tarz kültürel faaliyetler daha da kaynaşmamıza olanak sağlıyor” açıklamasında bulundu.

Mehmet Bora: “İnşallah devamı gelecek”

Bu tip etkinliklerin, nesiller arasındaki bağı da kuvvetlendirdiğini sözlerine ekleyen Tolga Özgüven, “Bu tip etkinlikler, nesiller arasında aktarılması açısından çok önemli. Bugün biz varız, yarın arkadan gelen gençlere bayrağı devredeceğiz. Bu tarz etkinlikler sayesinde gençlerimiz de kültürümüz ve geleneklerimizi öğrenmiş olacaklar. Festivalde çocuklara yönelik etkinlikler onların da motivasyonunu artırıyor. İnşallah onlar da bayrağı devralacaklar” diye konuştu.

Ormana Gençlik Derneği’nin en yaşlı üyesi olan Mehmet Bora, gençlerin çok önemli bir festival yaptığını ifade ederek, “Gençlerimiz burada bu sene 51. festivali yaptı. Ormana’daki gençler, İstanbul’dan gelen gençler bunu hakkıyla yaptılar. Memleketimize çok katkısı oldu. Bütün gençlerimize teşekkür ediyorum. Festivalimiz çok güzel geçiyor. Türkiye’nin her yerinden geldiler. Misafirlerimiz çoktu ve çok da memnun kalıp devamının gelmesini istediler. İnşallah gençlerimiz devamını gerçekleştirirler” diyerek sözlerini tamamladı. Birçok sanatçının sahne aldığı festivalde renkli görüntüler oluştu.

Bozhan Memiş

