51 yaşında, oğluyla forma giyiyor

51 yaşındaki Çılgın, aynı takımda oynayan 15 yaşındaki çocuğuyla forma giyiyor. Baba ve oğulun sırtladığı takım liginde lider durumda bulunuyor.

Siirt’te TFF 3. Lig'de mücadele eden Kurtalanspor formasıyla uzun yıllar profesyonel futbolcu olarak forma giyen 51 yaşındaki Nevzat Çılgın, futbolu bırakmıştı. Çılgın, geçen yıl 13 senelik aranın ardından Siirt 1. Amatör Ligi takımlarından Kurtalan Kültür Gençlikspor Kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak, 15 yaşındaki oğlu Fatih ile aynı takımda forma giymeye başladı. Baba ve oğul ikilisinin sırtladığı takım, liginde birinci sıraya yükseldi.

“Gençlere örnek olmak için döndüm”

İlerleyen yaşına rağmen orta alanda çok iyi top çeviren baba Çılgın, futbolun yaşla bir ilgisi olmadığını hissettirmeye çalıştığını belirtti. 1992 yılında profesyonel futbolcu olarak mücadele ettiği Kurtalanspor'da uzun yıllar kaptanlık yaptığını aktaran Çılgın, oynadığı takımın ligden düşmesi sonucu 2003 yılında aktif futbolu bıraktığını dile getirdi. Ancak aradan geçen zamanda futboldan kopmadığını ifade eden Çılgın, gençlerin spora olan ilgisini artırmaya gayret gösterdiğini söyledi. Son 15 yıl içinde gençleri futbol başta olmak üzere çeşitli spor branşlarına yönlendirdiğini vurgulayan Çılgın, “Yıllardır futbolun içinde aktif bir insanım ve kendimi güçlü hissettiğim için uzun yıllar önce bıraktığım yeşil sahalara geçen yıl geri döndüm. Aslında gençlere örnek olmak için döndüm" dedi.

Oğluyla aynı takımda top oynamanın kendisine aynı bir heyecan verdiğini aktaran Çılgın, "Oğlumla bu yıl aynı takımda top oynamak bana gurur veriyor. Benim için çok duygulu anlara neden oluyor. Futboldaki tecrübemi oğlum Fatih'e öğretiyorum. Kendisi de çok tecrübeli, büyük takımlardan transfer teklifleri aldı" diye konuştu.

“Cumhurbaşkanıyla tanışmak istiyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini, kendisiyle buluşmak istediğini belirten Çılgın, "Yıllardır futbolun içindeyim, çok sayıda genç yetiştirdim. 50 yaşında bu futbolun içinde emek harcıyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi büyük bir liderle tanışmak, karşılaşmak, elini öpmek bana gurur verecek. Ayrıca yorumcu Erman Toroğlu'nu da seviyorum. Ona da buradan selamlarımı iletiyorum. Sizler aracılığınızla varsa bizleri buluşturursanız minnettar kalacağım" ifadelerinde bulundu.

“Babamla aynı takımda olmak gurur verici”

Nevzat Çılgın'ın oğlu Fatih Çılgın, babasıyla aynı takımda oynamanın kendisine gurur verdiğini belirterek, "Babamla aynı takımda oynamaktan mutluyum, ondan bir sürü teknik aldım, tecrübe edindim" dedi.

“Şampiyon olmayı hedefliyorum”

Takım Antrenörü Zeki Eroğlu ise Nevzat kaptanla oğlu Fatih’in aynı takımda oynamasının kendilerine büyük bir avantaj sağladığını anlatarak, babasının tecrübesinden oğlunun da gençliğinde istifade ederek bu yıl Siirt liginde şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi.

Mehmet Niyazi Deniz - Selami Deniz