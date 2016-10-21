Olay Karamürsel 4 Temmuz mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Rukiye Eke (51), girdiği bunalım sonrasında odasında kendisini asarak intihar etti. Uzun süre odadan kimse çıkmayınca şüphelenerek odaya giren ve kızını ipte asılı olarak gören annesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İpten indirilen kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin arından Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına alındı.

Eken, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Uğur Buber