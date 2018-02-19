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51 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı kebapçıda yakalandı

Adana’da dolandırıcılık suçundan 51 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs 10 yıl sonra kebapçıda yakalandı.

51 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı kebapçıda yakalandı

19 Şubat 2018 08:44
51 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı kebapçıda yakalandı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Bilal Mutlu (30), 2008 yılında bir bankayı dolandırdı. İki ayrı dosyadan ‘Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçuyla hakkında dava açılan Mutlu, 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak dava öncesi firar eden Bilal Mutlu’yu polis ekipleri aramalarına rağmen bulamadı.

20 gün önce ise Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Mutlu’nun Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi Çukurova Caddesi’nde görüldüğü ihbarını aldı. İhbar üzerine 20 gün boyunca caddede bekleme yapan ekipler Bilal Mutlu’yu kebapçıda yakaladı.
Gözaltına alınan Mutlu, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. 

Serkan Çetinkaya - Umutcan İşledici
 

Etiketler: adana, kebap

 

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