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iha.com.tr »
Asayiş »
52 FETÖ'cü için ağırlaştırılmış müebbet istendi!
14 Mayıs 2018 10:57
52 FETÖ'cü için ağırlaştırılmış müebbet istendi!
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işgal edilmesine ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, 52 sanığın “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
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14 Mayıs 2018 10:57
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