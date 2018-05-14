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52 FETÖ'cü için ağırlaştırılmış müebbet istendi!

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işgal edilmesine ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, 52 sanığın “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

52 FETÖcü için ağırlaştırılmış müebbet istendi!

14 Mayıs 2018 10:57

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