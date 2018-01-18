52 yıldır bisiklete binen vatandaşın heykeli dikildi

Çaycuma ilçesinde bisiklet kullanımının özendirilmesi için Pehlivanlar Mahallesi girişindeki kavşağa “bisikletli adam” heykeli dikti. Aynı zamanda ilçenin en yaşlı bisiklet kullanıcısı olan 76 yaşındaki İsmail Zengin’in birebir görünümünde oluşan heykel, vatandaşları da memnun etti. 7 torun, 7 çocuk sahibi emekli itfaiye amiri İsmail Zengin, 52 yılda 3 bisiklet değiştirdiğini, şu andaki bisikletini ise 33 yıldır kullandığını belirtti. Zengin, heykelinin dikildiğini öğrenince çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Heykelimin yapılacağı aklımın ucundan bile geçmiyordu. Şu anki bisikletime de 33 yıldır biniyorum. 52 yıldır da bisiklet kullanıyorum. Herkes bisiklet kullansın, ayakları için. Çünkü ben de o yıllar bacağımdaki ağrılar nedeniyle gittiğim doktorun tavsiyesiyle bisiklete binmeye başladım. O gün bugündür bisiklete biniyorum” şeklinde konuştu.