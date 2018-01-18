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52 yıldır bisiklete binen vatandaşın heykeli dikildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 52 yıldır bisiklete binen İsmail Zengin’in heykeli dikildi. Zengin, “Heykeli görenler beni öpüp tebrik ediyor. Demek normal insanların da heykeli dikilebiliyormuş” diye ifade etti.

52 yıldır bisiklete binen vatandaşın heykeli dikildi

18 Ocak 2018 16:18

Çaycuma ilçesinde bisiklet kullanımının özendirilmesi için Pehlivanlar Mahallesi girişindeki kavşağa “bisikletli adam” heykeli dikti. Aynı zamanda ilçenin en yaşlı bisiklet kullanıcısı olan 76 yaşındaki İsmail Zengin’in birebir görünümünde oluşan heykel, vatandaşları da memnun etti. 7 torun, 7 çocuk sahibi emekli itfaiye amiri İsmail Zengin, 52 yılda 3 bisiklet değiştirdiğini, şu andaki bisikletini ise 33 yıldır kullandığını belirtti. Zengin, heykelinin dikildiğini öğrenince çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Heykelimin yapılacağı aklımın ucundan bile geçmiyordu. Şu anki bisikletime de 33 yıldır biniyorum. 52 yıldır da bisiklet kullanıyorum. Herkes bisiklet kullansın, ayakları için. Çünkü ben de o yıllar bacağımdaki ağrılar nedeniyle gittiğim doktorun tavsiyesiyle bisiklete binmeye başladım. O gün bugündür bisiklete biniyorum” şeklinde konuştu.

Etiketler: heykel, Zonguldak

 

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