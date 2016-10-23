Festival, bu yıl da 1 haftalık gösterimin ardından ödül töreniyle sona erdi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da katıldığı ve sunuculuğunu Cem Öğretir ile Nihan Günay'ın yaptığı gecede, Altın Portakal uluslararası ve ulusal yarışma ödülleri sahiplerini buldu. Gecede Yaşam Boyu Başarı Ödülleri Asghar Farhadi ve Harvey Keitel'e verilirken, Sümer Tilmaç özel ödülü 'Aydede' isimli projeyle senarist Abdurrahman Öner'in oldu.

Ulusal Film yarışmasında 'Babamın Kanatları' filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Menderes Samancılar Ödülü'nü Suriyelilere hediye etti. Ecem Uzun, Tereddüt filmindeki performansıyla ulusal yarışmada da en iyi kadın oyuncu seçildi. Ümit Köreken ise 'Mavi Bisiklet' filmiyle ulusal yarışmada hem 'en iyi senaryo' hem de 'en iyi yönetmen' ödülünü aldı. Köreken ödülünü tüm dünyada bisiklet özlemi çeken çocuklara hediye etti.

Yeşim Ustaoğlu'nun 'Tereddüt' filmi uluslararası yarışma bölümünde 'en iyi film' seçilirken aynı zamanda Ecem Uzun'a 'en iyi kadın' ve Yeşim Ustaoğlu'na da 'en iyi yönetmen' ödülünü getirdi.

Altın Portakal'da alınan ödüller şöyle:

"Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Asghar Farhadi

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Harvey Keitel

Sümer Tilmaç özel ödülü: 'Aydede' isimli projeyle senarist Abdurrahman Öner

İzleyici ödülü: 'Açık Kapı'

Uluslararası Yarışma Ödülü:

En I·yi Müzik: '48 kavşağı' filmiyle Tamer Nafaar- Itamaar Ziegler

En I·yi Senaryo: 'Açık kapı'

En I·yi Kadın Oyuncu: Ecem Uzun 'Tereddüt'

En I·yi Erkek Oyuncu:Tamer Nafaar '48 Kavşağı'

Jüri özel ödülü: 'Diğerlerinin Evi'

En I·yi Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu 'Tereddüt'

En I·yi Film: 'Tereddüt'

Ulusal Yarışma Ödülü

İzleyici ödülü: 'Babamın kanatları'

En I·yi Müzik: Burak Korucu ''Babamın Kanatları'

En I·yi Senaryo: Ümit Köreken 'Mavi bisiklet'

En I·yi Kadın Oyuncu:Ecem Uzun 'Tereddüt'

En I·yi Erkek Oyuncu: Menderes Samancılar 'Babamın kanatları'

En I·yi Yönetmen Ümit Köreken 'Mavi Bisiklet'

En I·yi Film:'Mavi Bisiklet".

Alparslan Çınar-Adem akalan-Ertuğrul Gün