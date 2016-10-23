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53. Uluslararası Altın Portakal ödülleri sahiplerini buldu

53’üncü Uluslararası Antalya Film Festivali'nin en iyi filmi 'Mavi Bisiklet' oldu. Mavi Bisiklet yarışmada aynı zamanda 'En iyi yönetmen' ve 'en iyi senaryo' ödüllerini de aldı.

53. Uluslararası Altın Portakal ödülleri sahiplerini buldu

23 Ekim 2016 21:35

Festival, bu yıl da 1 haftalık gösterimin ardından ödül töreniyle sona erdi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da katıldığı ve sunuculuğunu Cem Öğretir ile Nihan Günay'ın yaptığı gecede, Altın Portakal uluslararası ve ulusal yarışma ödülleri sahiplerini buldu. Gecede Yaşam Boyu Başarı Ödülleri Asghar Farhadi ve Harvey Keitel'e verilirken, Sümer Tilmaç özel ödülü 'Aydede' isimli projeyle senarist Abdurrahman Öner'in oldu.

Ulusal Film yarışmasında 'Babamın Kanatları' filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Menderes Samancılar Ödülü'nü Suriyelilere hediye etti. Ecem Uzun, Tereddüt filmindeki performansıyla ulusal yarışmada da en iyi kadın oyuncu seçildi. Ümit Köreken ise 'Mavi Bisiklet' filmiyle ulusal yarışmada hem 'en iyi senaryo' hem de 'en iyi yönetmen' ödülünü aldı. Köreken ödülünü tüm dünyada bisiklet özlemi çeken çocuklara hediye etti.
Yeşim Ustaoğlu'nun 'Tereddüt' filmi uluslararası yarışma bölümünde 'en iyi film' seçilirken aynı zamanda Ecem Uzun'a 'en iyi kadın' ve Yeşim Ustaoğlu'na da 'en iyi yönetmen' ödülünü getirdi.

Altın Portakal'da alınan ödüller şöyle:

"Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Asghar Farhadi
Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Harvey Keitel
Sümer Tilmaç özel ödülü: 'Aydede' isimli projeyle senarist Abdurrahman Öner
İzleyici ödülü: 'Açık Kapı'
Uluslararası Yarışma Ödülü:
En I·yi Müzik: '48 kavşağı' filmiyle Tamer Nafaar- Itamaar Ziegler
En I·yi Senaryo: 'Açık kapı'
En I·yi Kadın Oyuncu: Ecem Uzun 'Tereddüt'
En I·yi Erkek Oyuncu:Tamer Nafaar '48 Kavşağı'
Jüri özel ödülü: 'Diğerlerinin Evi'
En I·yi Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu 'Tereddüt'
En I·yi Film: 'Tereddüt'
Ulusal Yarışma Ödülü
İzleyici ödülü: 'Babamın kanatları'
En I·yi Müzik: Burak Korucu ''Babamın Kanatları'
En I·yi Senaryo: Ümit Köreken 'Mavi bisiklet'
En I·yi Kadın Oyuncu:Ecem Uzun 'Tereddüt'
En I·yi Erkek Oyuncu: Menderes Samancılar 'Babamın kanatları'
En I·yi Yönetmen Ümit Köreken 'Mavi Bisiklet'
En I·yi Film:'Mavi Bisiklet". 

Alparslan Çınar-Adem akalan-Ertuğrul Gün

Etiketler: 53 Uluslararası Altın Portakal ödülleri, film, Mavi Bisiklet, sahiplerini buldu


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