53 yaşında üniversiteli oldu

Liseden mezun olduktan sonra çalışma hayatına atıldığını ve üniversite okumanın içinde ukde kaldığını belirten Selami Yıldız, bu hayalini gerçekleştirdiği için son derece mutlu olduğunu belirtti. Evli ve iki çocuk babası olan Yıldız, eğitime ailece önem verdiklerini, oğlunun 3 üniversite bitirdiğini, kızının da bu yıl üniversite sınavına girerek Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunu kazandığını söyledi. “Okumanın yaşı yok” diyen Yıldız, amacının ön lisansı başarıyla bitirmek ve sonrasında lisans eğitimini tamamlamak olduğunu ifade etti.

Cem Kaan Toka