Diğer
Kategoriler

53 yaşında üniversiteli oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde emekli elektrik teknisyeni Selami Yıldız, 53 yaşında üniversite öğrencisi olmanın heyecanını yaşadı. Bozüyük Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı’nı kazanan Yıldız, okuluna gererek kaydını yaptırdı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin en yaşlı öğrencisi oldu.

53 yaşında üniversiteli oldu

16 Ağustos 2017 15:00

Liseden mezun olduktan sonra çalışma hayatına atıldığını ve üniversite okumanın içinde ukde kaldığını belirten Selami Yıldız, bu hayalini gerçekleştirdiği için son derece mutlu olduğunu belirtti. Evli ve iki çocuk babası olan Yıldız, eğitime ailece önem verdiklerini, oğlunun 3 üniversite bitirdiğini, kızının da bu yıl üniversite sınavına girerek Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunu kazandığını söyledi. “Okumanın yaşı yok” diyen Yıldız, amacının ön lisansı başarıyla bitirmek ve sonrasında lisans eğitimini tamamlamak olduğunu ifade etti.

Cem Kaan Toka


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç