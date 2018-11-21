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53 yaşındaki şahıs, evinde ölü olarak bulundu

53 yaşındaki şahıs, evinde ölü olarak bulundu
53 yaşındaki şahıs, evinde ölü olarak bulundu

Kastamonu’da ikamet eden 53 yaşındaki şahıs, evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Yenice köyünde yalnız yaşayan 53 yaşındaki Mehmet Kurt'u bir süre göremeyen yakınları, durumu köye muhtarına bildirildi. Muhtarın jandarma ekiplerine haber vermesiyle birlikte Mehmet Kurt'un evine girildi. Jandarma ekipleri, Mehmet Kurt'un evin içerisinde cansız bedeniyle karşılaştı.
Cumhuriyet Savcısının ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet Kurt'un cenazesi, Cide Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kurt'un cenazesi, kesim ölün sebebinin bilinebilmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

Mehmet Kurt'un cenazesi, buradan alınarak Cide'nin Yenice Köyüne getirildi. Öğle namazına müteakip Yenice Köyü Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Kurt'un cenazesi, aile kabristanlığına defnedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Mehmet Salman
 

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