Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 53’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali Expo 2016 Antalya Kongre Merkezinde onur ödüllerinin verildiği törenle start aldı. Festivalin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

KIRMIZI HALIDA ŞIKLIK YARIŞI

Açılış öncesinde Türk sanatçıların yanı sıra Danimarkalı ünlü aktris Connie Nielsen, İtalyan Maria Grazia Cucinotta ve Giulio Violati, Andie MacDowell, ABD’li tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu George Hamilton, ABD’li aktörler John Savage ve Esai Morales başta olmak üzere çok sayıda yabancı ünlü de kırmızı halıda yürüdü.

Kırmızı halıdan geçen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, “Festival hepimize hayırlı olsun. 53’üncü kez bir festivalin düzenlenmesi büyük bir başarı. Bir hafta boyunca Türk ve dünya sinemasının son örneklerini burada paylaşacağız” dedi.

Sanatçı Emel Sayın ise festivalin hayırlı olmasını diledi. Sayın, "Keşke Tarık Akan da aramızda olsaydı” dedi. Şarkıcı Göksel, Türk sinemasının müziklerinden oluşan bir konser vereceğini belirterek, "Bunun için de çok heyecanlıyım. Antalya Uluslararası Film Festivali çok başarılı bir organizasyon” diye konuştu. Mehmet Aslantuğ ise, “Uzun zamandır çalışmaları sebebiyle festivale gelemediğini kaydetti. Aslantuğ, "Öncelikle EXPO 2016 hayırlı olsun. Çok güzel bir proje olmuş. 53 yıl bu kadar geleneği olan festivali dünyada saysanız bir elin parmakları kadardır. Dolayısıyla kıymetini bilmemiz gerek. Darbeler oldu şartlara göre devam etti. Sanatla ilişkimiz koparsa başka bir şeye çarpmış oluruz. Onu korumak gerek” dedi. Nursel Köse ise, “Bende herkes için çok heyecanlıyım. Çok uluslararası yapımcılar, senaristler ve oyuncular jüride. İlginç filmler izleyeceğiz. Hollywood buraya geliyor görüyorsunuz. O anlamda Antalya Film Festivali benim için çok değerli, Türkiye’deki ilk miladım. İlk ödülümü Antalya’da aldım. Jüri de olmanın onurunu yaşıyorum. Festival hayırlı olsun hepimize” dedi.

“BU SALONDA DOSTLUĞA, BARIŞA VE KARDEŞLİĞE EL UZATIYORUZ"

Kırmızı halının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, açılış konuşmasını yaptı. Türel, Türkiye ve dünya yıldızlarının festivalle Antalya’da parladığını belirterek şöyle konuştu:

“Türkiye 15 Temmuz’da demokrasi tanımını yeniden yaparak adeta destan yazdı. Dünya millet nedir, büyük lider nasıl olur çok iyi gördü. Bu salonda bir kez daha sanatın birleştirici gücüyle sanata, dostluğa, kardeşliğe ve barışa el uzatıyoruz. Geçtiğimiz aylar Türkiye için şehitlerin acısıyla geçen zor bir dönem oldu. bu yıl sinema dünyamızdan da bir çok yıldız kaydı. Altın Portakal Film Festivali’nden 7 ödül alarak rekor kırmış olan Türk sinemasının büyük yıldızı Tarık Akan’ı da kaybettik. Antalya’da çekilecek sinema filmleri için verdiğimiz destek ödülünün adı Sümer Tilmaç ismiyle anılacak. Festivalin bir bölümü de mülteciliğe ayrıldı. 65 milyon mültecinin 4 milyonunu ülkemizde ağırlıyoruz. Festivalimizin mültecilerle ilgili seçkisi ’Hiçbiryerin insanları’ ismini taşıyor. Bu yıl festivalimize 39 ülkeden 149 film 227 seansta izleyicileriyle buluşacak” dedi.

Bakan Avcı da Antalyalılara festivale destek olup 52 yıldır sahip çıktıları için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sanatçılara yaşam boyu onur ödülü verildi. 86 yaşındaki Yılmaz Gruda’ya yaşam boyu onur ödülünü Özgür Çevik verdi. Gruda ödülü aldığında, “Geçenlerde düşündüm görsel alemde 85 yılı boş geçirdin Allah’ın huzuruna boş gidiyorsun. Tam o anda Antalya’dan telefon geldi ve eli boş gitmeyeceksin dediler. Sanki sesimi duydular” dedi.

Feyzi Tuna da onur ödülüne layık görüldü. Ödülünü Antalya Film Festivali Direktörü Elif Dağdeviren’den alan Tuna, “Onur verici taltif için değerlendiren üyelere teşekkür ederim. Bu ödülü kendim için değil, unutulmuş değerlendirilmemiş meslektaşlarım için alıyorum” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel onur ödülüne layık görülen Fransız Yıldız Audrey Tautou’ya ödülünü birlikte verdi. Yıldız Tautou ödülü aldıktan sonra, “İlk defa bu kadar büyük bir onura layık görüldüm. Bu hediye için teşekkür ederim. İlk İngilizce konuştuğum filmde Türk kadınını canlandırmıştım, inşallah sizi hayal kırıklığına uğratmamışımdır. Daha sonra bir sinema filmi için 2. kez geldim ama en anlamlısı bu gelişim oldu” dedi.

Emel Sayın da Yaşam Boyu Başarı ödülüne layık görüldü. Sayın’a ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı verdi. Sayın, ödülü aldıktan sonra, “Duygularımı nasıl anlatacağım bilmiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. O kadar muhteşem bir anki, benim işim müzik. Ben şarkı söylerim. Bir ses sanatçısıyım. 15 de filmim var. Bu filmlerden dolayı o filmlerde 100 yakın seslendirdiğim şarkının beğenilmesi bana büyük destek veren halkımıza minnettarım. Ayrıca birlikte çok iyi ekiplerle çalıştım büyük bir şanstı. Bu ödül farklı bir kulvarda geldi bana çok değerli benim için” dedi.

Sayın’ı ödülünü aldıktan sonra Bakan Avcı, koluna girerek sanatçıya koltuğuna kadar eşlik etti.

Ödüllerin ardından Türkücü Yavuz Bingöl konuklara mini bir konser verdi.