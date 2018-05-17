55 bin hak sahibinin beklediği kanun teklifi TBMM’de kabul edildi

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu; Zonguldak’ta 55 bin hak sahibinin özlemle beklediği 561 sıra sayılı Kanun Teklifinin bugün TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildiğini belirtti.

Milletvekili Çaturoğlu, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Geçtiğimiz hafta sonu müjdesini verdiğimiz ve İlimizdeki mülkiyet sorununun çözümü için üzerinde ısrarla durduğumuz, yüksek ecri misillerin alınmaması yönündeki kanun teklifinin verilmesine öncülük ettiğimiz 561 sıra sayılı Kanun Teklifinin 9 uncu maddesi bugün TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildi. Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecektir. Böylelikle ilimizdeki büyük bir sorunu daha çözmüş olduk.

Bu önemli düzenlemeden Zonguldak İlimizden yaklaşık 55.000 hak sahibi yararlanacaktır. Dolayısıyla yaklaşık 200 milyon TL’de Zonguldaklıların cebinde kalmış oldu. İlimize hayırlı uğurlu olsun. Bu düzenlemeden Taşkömürü havzasındaki Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu illerimizden yaklaşık 66 bin hak sahibi yararlanacaktır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 42 bin konutun 66 bin hak sahibine satışı için çalışmaları tamamlamıştı. Ancak bu çalışma sonucunda geriye doğru yüksek ecrimisil bedellerinin ortaya çıkması nedeniyle ortaya büyük bir sorun çıkmıştı.

Bu düzenleme ile satış işlemleri henüz gerçekleşmemiş vatandaşlarımızdan ecrimisil alınmaması, tahakkuk ettirilen ecrimisillerin terkin edilmesi ve başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil bedellerinin de satış bedelinden mahsup edilmesi sağlanarak bu vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderildi. İlimiz içinde son derece önemli olan bu düzenlemenin yapılmasına katkı sağlayan ve emeği geçen herkese Zonguldak halkımız adına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tekrar ilimize hayırlı ve uğurlu olsun.”

Vedat Kılıç

