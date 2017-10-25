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55 bin öğrenci kitaba ilgi gösterdi

Bu yıl ikincisi gerçekleşen Ataşehir Kitap Şenliği, 55 bin öğrenci ve sevilen yazarların katılımıyla sona erdi. Şenliğe katılan öğrenciler, onlarca yazar ve binlerce kitapla buluştu.

55 bin öğrenci kitaba ilgi gösterdi

25 Ekim 2017 17:32
55 bin öğrenci kitaba ilgi gösterdi - Tıkla İzle

Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öncülüğünde, organizasyonunu ise Eğitimevi'nin üstlendiği ikinci Ataşehir Kitap Şenliği'ne 55 bin öğrenci katılım gösterdi. Etkinliğe Bedirhan Gökçe, Yalvaç Ural, Ayşe Hale, Bekir Hazar, Ediz Hun, Nurettin İğci, Bahadır Yenişehiroğlu Asım Gültekin ve Kasım Çakır katıldı.

Eğitimevi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ali Ortadeveci yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 bin eser, 200'e yakın yayınevi, onlarca yazar, sanatçı ve 55 bin öğrenci ile çok heyecan verici bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirtti. Ortadeveci, eğitime gönül vermiş birisi olarak Türkiye'nin her yerinde kitaplarla, kitap severleri buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

 

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