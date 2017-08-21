55 yıldır keçiboynuzundan bıçak üretiyor

Adana’nın Kozan ilçesinde 55 yıldır bıçak üretimi yapan Fevzi Çevik, elde bıçak üretim işinin oldukça zor olduğunu ve kurban bayramı için keçi boynuzundan saplı bıçakların daha çok tercih edildiğini kaydetti.

Yarım asırlık körüğünün başında kızgın ateşte keçiboynuzunu çeşitli işlemlerden geçirerek bıçak sapına dönüştüren, yay ve demiri de yine aynı körükte yüksek dereceli ateşte saatlerce ısıtıp, örste döverek çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra bıçak haline getiren 70 yaşındaki bıçak ustası Fevzi Çevik, Kurban Bayramı'nda yöreye özgü tapan bıçağı olarak tabir edilen keçiboynuzundan saplı bıçakların üretimini yapıyor.

Mesleğinde yarım asrı deviren, keçiboynuzundan saplı bıçakların artık yerini plastik saplı bıçaklara bıraktığını kaydeden Çevik kendilerinin de artık plastik saplı bıçak üretimi gerçekleştirmeye başladığını ancak talepler doğrultusunda keçiboynuzundan bıçak üretimi de yaptığını kaydetti.

Yarım asırlık bıçak ustası Fevzi Çevik, “55 senedir bu işi yapıyorum. Atadan dededen kalma meslek. Koyun boynuzundan, plastik saplı bıçaklar şimdi daha geçerli oldu. Onun için plastik saplı bıçak üretimine de başladık. Bu işleri yapmak için abimin yanında çalıştım. O bize öğretti bu mesleği. 55 seneden beri bu işi yapıyorum. Ben yetmiş yaşındayım. Geçimimi bu işle sağladım, çocuklarımı okuttum, yani hayatımız boyunca bu meslekle uğraştık. Bu bıçağın sapını boynuzdan körükte ısıtarak doğrultup mengeneye kıstırıyoruz, mengenede iyiyle ben düzenliyorum. Bıçağın ağzını da çelik olursa eğer yaydan yapıyoruz. Paslanmaz çelikte yapıyorum. Bu bıçak paslanmaz çelik. Bu yeni çıktı. Bu bıçak da paslanan cinsten ama bu bıçak daha keskin oluyor, boynuzdan saplı bıçaklar daha çok tercih ediliyor” dedi.

"Meslek de bizimle birlikte kaybolup gidecek"

Bıçakçılık mesleğinin yavaş yavaş kendileri ile birlikte zamanın derinliklerinde yok olacağını kaydeden Çevik, “Artık yanımızda çalışmak isteyen yok. Ne kadar da olsa artık bu meslek çok eski zamanların mesleği. Şimdi pek bu mesleği yapmak isteyen yok. Yani bu işi öğrenmek isteyen yok. Herkes kolay işe bakıyor. Bizim işimiz zor olduğu için bu işi herkes yapmaz. Ancak biz yapıyoruz. Ortalama günde 15-20 tane bıçak üretimi yapıyorum. Kurban Bayramı'nda tabi büyük bıçak geçerli kurban kesmek için. Küçük olan bıçakları da hayvanı yüzmek için alıyorlar. Yani Kurban Bayramı'nda bunları tercih ediyoruz” diye konuştu.

Emre Bozdemir

