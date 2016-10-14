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55 yıllık kocasından dayak yiyen kadın hastanelik oldu

Aksaray’da 55 yıllık kocasından dayak yiyen yaşlı kadın hastanelik oldu.

55 yıllık kocasından dayak yiyen kadın hastanelik oldu

14 Ekim 2016 12:49

Olay, Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki Tenzile K, eşinden dayak yediğini belirterek polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri kadının verdiği adrese giderek yaşlı kadını koruma altına aldı. Gözünden ve kafasından aldığı darbelerle yaralanan kadın, polis ekiplerince Aksaray Devlet Hastanesi’ne getirilerek burada tedavi altına alındı.

Hastanede kameralara konuşan Tenzile K., 55 yıldır kocası K.K.’den (73) dayak yediğini iddia ederek, "55 yıldır dövüyor beni. Artık ben çekemez oldum. Ufak bir tartışma için beni dövdü. Benim adam huysuz. Evin içinde ufak bir tartışma oluyor ‘Sen şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun’ deyince kalkıp beni dövüyor. Ben önceleri köyde oturuyordum. Böyle beni dövünce, gözümde falan morluk olunca komşular sorardı. Ben de eşek tepti derdim. İnek sağarken öküz boynuzunu vurdu derdim. İnsanları kandırırdım. Şimdi artık iyice dolduk, kandıramıyorum. Bugün de ufak bir tartışma oldu ve beni dövdü. Gözüme yumruğuyla vurdu. Eskiden beni değnekle döverdi. Şimdi yumrukla dövüyor. Eşimden şikayetçiyim. 3 çocuğum var ve hepsi Almanya’da. En fazla kafama vuruyor. Sol gözüme parmağını sokuyordu, Allah korudu bir tarafı kurtardım ama bu tarafı kurtaramadım” dedi.

Yaşlı kadın hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri K.K.’nin peşine düştü.

Yasin Can


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