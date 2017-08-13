550 bin mozaik taşı ile anıt yaptı

Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesi Şehit Metin Akkuş Sokak'taki iki katlı evinde eşiyle birlikte yaşayan 67 yaşındaki Ahmet İlhan, öğrendiği taş süsleme sanatı ile sokağını farklı bir görünüme soktu. Taş ve kum ocaklarından topladığı taşlarla evinin bulunduğu sokağı farklı bir görünüme kavuşturan İlhan, taşlarla süslediği duvarlara çeşitli dualar, Türk bayrağı, Mevlana ve Yunus Emre gibi önemli şahsiyetlerin sözlerini işledi, şehitler anısına Çanakkale Şehitler Abidesi'nin maketini yaptı.

“Depremden sonra başladım”

Taş ocaklarından hediye edilen taşlar ile sokağını farklı bir görünüme kavuşturan Ahmet İlhan, “Aslında ben bu sanatı Türkiye’de öğrendim. Suudi Arabistan’da gördüm ama iyi yapmamışlar. Ben dedim Türkiye’ye gidince bunların daha iyisini yaparım dedim ve burada öğrendim, Suudi Arabistan’da gördüm. Tabi oradaki taşlar okyanustan çıktığı için yumurta gibi. Geldim bende burada Kumbaşı köyünde bulunan ocaklardaki kişiler bu taşları bana hediye ettiler. Depremden sonra başladım akşamları hatta hepsi gece olduğu için bir plan proje olmadı, düzen olmadı yapılışında” dedi.

“SASKİ’ye rica”

Kendi imkanlarıyla oluşturduğu ve vatandaşlar tarafından ilgi gören alanın bakımını yapan İlhan, SASKİ’ye ricada bulunarak, “SASKİ’den bana 3 aylığına su bağlasınlar buraya çok su gidiyor. İki gün sulamadığım zaman buradaki çiçekler hep ölüyorlar. Sadece gül ağacından 28 tane var, bir o kadarda saksı var, yukarıda bulunan ağaçlar var. Buradan SASKİ’ye rica ediyorum, gelsin burada bana 3 aylığına su bağlasın, sonra kesmek isterlerse kesip, kapatsınlar” diye konuştu.

“550 bine yakın taş var”

Yaptığı eserlerde toplam 550 bine yakın taş olduğunu söyleyen İlhan, “Bir senemi aldı burayı tamamlamak, arada sırada bıraktım. Taş buldukça yaptım buraları taş olsaydı daha da çabuk biterdi, 6 ayda biterdi belki de. Ben yarıya kadar saydım 550 bine yakın taş var. Ziyaret edenler illa oluyor. Eski valimiz, emniyet müdürümüz buradan geçerken durup ziyaret etti ve bana teşekkür etti. İlimden, bilimden anlayan insanlar geçerken teşekkür ediyorlar, ama ilimden bilimden anlamayan insan burada bulunan yazıları okumadan hiç bakmadan geçip gidiyor” şeklinde konuştu.

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek