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550 komandoyla Beştepe'yi basacaklarmış

Cuntacılar, Denizli’den uçakla alacakları 550 komandoyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni basacaktı. Vatandaş engel oldu planlar suya düştü.

550 komandoyla Beştepeyi basacaklarmış

03 Şubat 2017 07:26

Malatya Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Kayseri'den 7 kargo uçağını kaçıran FETÖ'cü hainlerin, Denizli Çardak'tan 550 komandoyu uçağa alıp, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne baskın yapmayı planladığı belirlendi.

Darbeci pilotlar Kayseri 1. Komando Hava İndirme Tugayı'ndan 2 A400M, 3 C130, 2 de C160 model askeri kargo uçağını kaçırıp, Çardak'taki havaalanına doğru hareket etti.

550 KOMANDO BEŞTEPE'Yİ BASACAKTI

Amaçları Denizli'deki 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndan 550 komandoyu alıp, Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne baskın yapmaktı.

VATANDAŞLAR ENGEL OLDU

Ancak darbe girişimini duyan ve askeri araçların havaalanına gittiğini öğrenen Çardaklılar, araçlarına binerek 550 komandonun bulunduğu konvoyun önünü kesti. Bu arada kargo uçaklarının alana inmesini önlemek için de pist, belediye araçları ve iş makineleriyle kapatıldı. Çardak'a inemeyen FETÖ'cü pilotlar bunun üzerine Malatya'ya yöneldi.

"OLMADI İŞTE KOMUTANIM BAŞARAMADIK"

3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen Tuğgeneral Emin Ayık, Malatya Valisi'nin emrine rağmen FETÖ'cü pilotlara iniş izin verdi.

Tuğgeneral Ayık'ın 'Yurtta Sulh Konseyi' tarafından yayımlanan mesaj formunda "Sıkıyönetim Komutanı" olarak görevlendirildiği de iddianamede yer aldı.

Tutuklu darbeci komutanın, eski 2.Ordu Komutanı Adem Huduti'nin Malatya'dan Düzce Cezaevi'ne sevki sırasında "Ne yaptınız çocuklar, beni de yaktınız" demesi üzerine "Olmadı işte komutanım başaramadık" dediği de belirlendi. 

Emin Ayık, 4 F-4 savaş uçağının kalkışına izin verdi ancak pistler kapalı olduğu için uçaklar kalkış yapamadı.

KAYNAK: SABAH


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