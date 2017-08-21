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56 kişi ile birlikte MHP’den istifa etti

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde MHP’li Belediye Başkanı Saffet Acar ve beraberindeki 56 kişi partisinden istifa etti.

56 kişi ile birlikte MHPden istifa etti

21 Ağustos 2017 21:24

Geçtiğimiz aylarda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından ihraç kaydıyla disiplin kuruluna sevk edilen MHP’li Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar ihraç kararını beklemeden partisinden istifa etti.

Dinar Belediye meclis toplantı salonunda toplanan MHP’li üyeler burada Başkan Acar’ın konuşmasının ardından istifa dilekçelerini imzaladı. Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar ile birlikte Uluköy Eski Belediye Başkanı Orhan Kürkçü, 10 MHP’li Belediye Meclis üyesi, 13 MHP yeni yönetim kurulu üyesi, 1 İl Genel Meclis üyesi ile 32 görevden alınan MHP eski yönetim kurulu üyeleri resmen Milliyetçi Hareket Partisinden istifa etti. Başkan Acar şunları söyledi:

“MHP’nin Dinar’daki çıtasını her zaman yükselttik. İlçede 900 gibi bir oy potansiyeli bulunan MHP’nin oy oranını 10 binlere çıkarttık. Şuan bir belediye başkanlığı seçimi yapılsa yeniden 10 binlere varan oy oranımızla yeniden kazanırız. Dinar Belediye Başkanlığımızda bütün vatandaşlarımıza hiçbir parti ayrımı yapmadan eşit bir şekilde hizmet verdik. Belediyeye giren herkes memnun bir şekilde belediyemizden ayrıldı” dedi.


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