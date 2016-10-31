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56 ülkenin kadından sorumlu bakanları İstanbul’da bir araya gelecek

"İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların Rolü 6’ncı Bakanlar Konferansı" İstanbul’da düzenlenecek. 1-3 Kasım 2016 tarihleri arasında yapılacak toplantının ev sahipliğini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üstlenecek.


31 Ekim 2016 12:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2’nci gündeki açılış oturumuna katılacağı toplantıya, İİT üyesi ülkelerin kadından sorumlu 56 Bakanı ve İİT’ye bağlı kuruluşlar ile uluslararası kuruluş temsilcileri davet edildi. Ana teması “Güncel Tecrübeler Işığında Üye Ülkelerde Kadınların Durumu” olarak belirlenen konferansta Müslüman kadınların güçlendirilmesine yönelik çözüm önerileri tartışılacak. Panelde, Müslüman kadınların güçlenmesi için gerçekleştirilecek çalışmaların hızlandırılması amacıyla, savunuculuk faaliyetlerine olan ihtiyaca dikkat çekilecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13’ncü İslam Zirvesi’nde kurulmasını önerdiği İİT Kadın Danışma Konseyi ile ilgili de görüşmeler yapılacak.
Konferansın ilk günkü programı “İİT Üye Ülkeleri Kıdemli Memurlar Toplantısı” ile başlayacak, 2 Kasım Çarşamba günü ise “İİT Üyesi Ülkelerde Kadınların Güçlendirilmesi için Müslüman Kadınlar Arasında Savunuculuk ve Dayanışma” başlıklı bir panel gerçekleştirilecek. Moderatörlüğünü Dr. Esra Albayrak’ın yapacağı panelde Nobel Barış Ödülü sahibi Tevekkül Karman, İİT Kültür, Sosyal ve Aile İşleri Departmanı Genel Müdürü Mehla Ahmed Talebna, Pekin Minzu Üniversitesinden Dr. Yang Guiping, İslam Kalkınma Bankası Kadın Danışma Kurulu Üyesi Abda Yahia El-Mahdi ve Malezya İslam Üniversitesi Rektörü Dr. Zaleha Kamarudin konuşmacı olarak yer alacak. Panele Türkiye'den kadın milletvekilleri, bakan eşleri, rektörler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluş temsilcileri de katılacak.

'15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Sergisi' ziyarete açılacak
Panelin ardından ise açılış oturumu gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı açılış konuşmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Azerbaycan Cumhuriyeti Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Hicran Hüseynova, İİT Genel Sekreteri Iyad Ameen Madani de birer konuşma gerçekleştirecek. Konferans çerçevesinde '15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Sergisi' de ziyarete açılacak. Serginin açılışını da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Konferansın son günü olan 3 Kasım Perşembe günü boyunca yapılacak oturumlarda üye ülkelerin kadınlarının durumu tartışılacak. Konferansta, İİT Kadınların İlerlemesi İçin Eylem Planı’nın (OPAAW) gözden geçirilmiş hali ve İstanbul Deklarasyonunun da konferansta kabul edilmesi bekleniyor.

Benan Özben 

 


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