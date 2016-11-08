81 kiloya düşen genç kız, "Eskiden seçmiyor seçiliyordum. Şimdi platonik aşklar bitti. Hoşlandığım kişiler gelip beni beğendiklerini söylüyor" dedi.

İzmirli Elif Dönmez’in lise yılları kilo problemi yüzünden hüsranla geçti. Kilo vermek için akupunktur, diyet, spor elinden ne geliyorsa yaptı ancak başarılı olamadı. Obezite ameliyatı olmaya karar veren Dönmez, Obezite Cerrahı Doç.Dr. Serdar Kaçar ile tanıştı. Genç kız 19 yaşında mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Dr. Kaçar ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirilen ameliyatın ardından hızla kilo vermeye başladı. Doktorunun söylediklerine harfiyen uyan Dönmez, 81 kiloya kadar düştü.

“Hiçbir yöntem fayda etmedi”

Karabük Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan Elif Dönmez, ameliyat olmadan önce merdiven çıkmakta zorluk yaşadığını ve oturup kalkmakta zorluk çektiğini dile getirerek, “15 yaşında iyice kilo aldım. Ne yaparsam yapayım, kilomun artmasına engel olamıyordum. Akupunktur gibi tedavileri de denedim ama kilo veremedim” diye konuştu.

19 yaşına geldiğinde ameliyat olmaya karar verdiğini söyleyen Dönmez, “Doktorumla konuştuktan sonra tüm korkularımı yendim ve ameliyat masasına yattım. Ameliyata girdiğimde 138 kiloydum. Şimdi ise 81 kiloyum” dedi.

Öz güvenim yükseldi

Kilo verdikten sonra öz güveninin yükseldiğini ve insanlarla daha rahat iletişim kurabildiğini söyleyen Dönmez, “Kilo verdikten sonra tanımadığım insanlarla daha rahat konuşabildiğimi fark ettim. Eskiden fotoğraflarda sadece yüzümün çıkmasını istiyordum. Şimdi rahatlıkla boydan fotoğraf çekiliyorum. Dolmuşa bindiğimde en arkaya gidip oturamıyordum. Arka koltuğa oturup kalkıncaya kadar gideceğim yere varmış oluyordum. Şimdi istediğim yere oturuyorum” dedi. Karabük Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan Elif Dönmez, alışverişe çıkarken dahi zorluk yaşadığını anlatarak, “Alışverişe ağlayarak çıkıyordum. Arkadaşlarımın hepsi ince uzun, manken gibilerdi. Onlar elbise, etek, topuklu ayakkabı giyebiliyorlardı. Ben giyemediğim için çok üzülüyordum. Şimdi ise istediğim her mağazadan istediğim kıyafeti alıp giyebiliyorum” diye konuştu.

Platonik aşklar sona erdi

Eskiden platonik aşklar yaşadığını söyleyen Dönmez, “Önceden seçmiyor, seçiliyordum. Şimdi seçiyorum. Benim sevdiklerim, beni sevmiyordu. Benim beğendiğim insanlar şimdi gelip beni beğendiklerini söylüyorlar” dedi.

Denize istediğim yerden girebiliyorum

Yüzmeyi çok sevdiğini dile getiren Dönmez, “Eskiden denize, havuza en tenha yerlerden giriyordum. Şimdi istediğim yerden rahatlıkla denize, havuza girebiliyorum. Aslında şu an düşününce utanılacak bir şey olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.