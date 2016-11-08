Diğer
Kategoriler

57 kilo verdi hayatı değişti

İzmirli Elif Dönmez, 19 yaşında 138 kiloya kadar çıktı. Tüm sosyal hayatı ve hareket kabiliyeti kısıtlanmıştı. Obezite ameliyatından sonra hem sosyal hem de aşk hayatı değişti.

57 kilo verdi hayatı değişti

08 Kasım 2016 12:21

81 kiloya düşen genç kız, "Eskiden seçmiyor seçiliyordum. Şimdi platonik aşklar bitti. Hoşlandığım kişiler gelip beni beğendiklerini söylüyor" dedi.

İzmirli Elif Dönmez’in lise yılları kilo problemi yüzünden hüsranla geçti. Kilo vermek için akupunktur, diyet, spor elinden ne geliyorsa yaptı ancak başarılı olamadı. Obezite ameliyatı olmaya karar veren Dönmez, Obezite Cerrahı Doç.Dr. Serdar Kaçar ile tanıştı. Genç kız 19 yaşında mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Dr. Kaçar ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirilen ameliyatın ardından hızla kilo vermeye başladı. Doktorunun söylediklerine harfiyen uyan Dönmez, 81 kiloya kadar düştü.

“Hiçbir yöntem fayda etmedi”

Karabük Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan Elif Dönmez, ameliyat olmadan önce merdiven çıkmakta zorluk yaşadığını ve oturup kalkmakta zorluk çektiğini dile getirerek, “15 yaşında iyice kilo aldım. Ne yaparsam yapayım, kilomun artmasına engel olamıyordum. Akupunktur gibi tedavileri de denedim ama kilo veremedim” diye konuştu.
19 yaşına geldiğinde ameliyat olmaya karar verdiğini söyleyen Dönmez, “Doktorumla konuştuktan sonra tüm korkularımı yendim ve ameliyat masasına yattım. Ameliyata girdiğimde 138 kiloydum. Şimdi ise 81 kiloyum” dedi.

Öz güvenim yükseldi

Kilo verdikten sonra öz güveninin yükseldiğini ve insanlarla daha rahat iletişim kurabildiğini söyleyen Dönmez, “Kilo verdikten sonra tanımadığım insanlarla daha rahat konuşabildiğimi fark ettim. Eskiden fotoğraflarda sadece yüzümün çıkmasını istiyordum. Şimdi rahatlıkla boydan fotoğraf çekiliyorum. Dolmuşa bindiğimde en arkaya gidip oturamıyordum. Arka koltuğa oturup kalkıncaya kadar gideceğim yere varmış oluyordum. Şimdi istediğim yere oturuyorum” dedi. Karabük Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan Elif Dönmez, alışverişe çıkarken dahi zorluk yaşadığını anlatarak, “Alışverişe ağlayarak çıkıyordum. Arkadaşlarımın hepsi ince uzun, manken gibilerdi. Onlar elbise, etek, topuklu ayakkabı giyebiliyorlardı. Ben giyemediğim için çok üzülüyordum. Şimdi ise istediğim her mağazadan istediğim kıyafeti alıp giyebiliyorum” diye konuştu.

Platonik aşklar sona erdi

Eskiden platonik aşklar yaşadığını söyleyen Dönmez, “Önceden seçmiyor, seçiliyordum. Şimdi seçiyorum. Benim sevdiklerim, beni sevmiyordu. Benim beğendiğim insanlar şimdi gelip beni beğendiklerini söylüyorlar” dedi.

Denize istediğim yerden girebiliyorum

Yüzmeyi çok sevdiğini dile getiren Dönmez, “Eskiden denize, havuza en tenha yerlerden giriyordum. Şimdi istediğim yerden rahatlıkla denize, havuza girebiliyorum. Aslında şu an düşününce utanılacak bir şey olmadığını düşünüyorum” diye konuştu. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!