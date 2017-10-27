57 yıldır atıl durumda bekleyen gölet çiftçilere umut oldu

Torbalı ilçesinde, tarımsal alanları sulamak üzere 1960 yılında yapılan ve o günden beri atıl durumda olan Türkmenköy Sulama Göleti, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’in girişimleri ile bölgeye tekrar kazandırılıyor. 57 yıldır el sürülmeyen gölette temizlik çalışmaları başlatıldı.

Bin çiftçi tarlasını sulayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) İzmir Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların tamamlandığında ise Ayrancılar, Türkmenköy ve Oğlananasında bulunan yaklaşık 10 bin dönümlük tarımsal alana 30 inç gücünde su verileceği öğrenildi. 8 dönümlük bir alan üzerine kurulan sulama göleti, bölgedeki çiftçilere yeni bir umut kapısı olurken, gölet hizmete girdiğinde ise bölgedeki tarımsal faaliyetler yeniden canlanacağı ve yaklaşık bin çiftçi tarlasını sulayabileceği ifade edildi.

Bölgede yoğun bir tarımsal faaliyetin sürdürüldüğünü belirten Türkmenköy Sulama Kooperatifi Başkanı Hasan Çıvgın, desteklerinden dolayı Başkan Görmez’e teşekkür ettiği konuşmasında, “Bu bölgede başlıca geçim kaynağımız tarım. Özellikle mısır, pamuk, karpuz ve sebze ürünleri ekiyoruz. Bu ürünlerden verim alabilmemiz için suya ihtiyacımız var. Biz Sulama Kooperatifi olarak 2011 yılından beri dilekçe veriyoruz ancak bir neticeye ulaşamadık. Nihayet belediye başkanımız Adnan Yaşar Görmez bu konuya da el atarak DSİ’nin çalışma başlatmasını sağladı. Bölgedeki çiftçilerimiz adına kendisine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Sulama göletinin faaliyete girmesiyle bölge ekonomisinin canlanacağını belirten Türkmenköy Muhtarı Ali Çıvgın da şöyle konuştu:

"Göletimizin yüzde 70’inin balçıkla dolması yüzünden su tutma kapasitesi çok düşmüştü. Son 3 yıldır başvurmadığımız yer kalmadı. Nihayet sesimizi duyurmayı başarabildik ve DSİ ekipleri çalışma başlattı. Bu doğal göletin tekrar bölgemize kazandırılması ve faaliyete geçirilmesi hem çiftçilerimiz için, hem bölge halkımız için, hem de Torbalımız için önemli bir kazanımdır."

"Bölgede üretim yapan yüzlerce çiftçimizin yüzü gülecek"

Son olarak Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez de şu ifadelere yer verdi:

"Torbalı’mızın köklü sorunlarına kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Türkmenköy bölgemizde bulunan sulama göletimiz de bunlardan biriydi. Uzun yıllardan beridir çözüm bekleyen, bölgenin kanser haline gelen bu sorununa çözüm üretmek için DSİ bölge müdürlüğümüz ile gerekli görüşmeleri sağladık. Onlar da sağ olsun bizleri kırmayarak hemen temizlik çalışmalarını başlattılar. Çalışmalar tamamlandığında o bölgede üretim yapan yüzlerce çiftçimizin yüzü gülecek. Yaklaşık 3 buçuk yıldır Torbalı’da genel ve yerel iktidar uyumunun oluşturduğu sinerji ile önemli yatırımlara imza atıyoruz. Gerek hükümetimizin, gerekse de belediyemizin imkanlarını Torbalı halkına seferber etmiş durumdayız. Bizleri kırmayan DSİ yetkililerine teşekkür ediyorum, bölge halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Birçok hizmette olduğu gibi bu konuda da yanımızda olan, bize destek veren bölge milletvekilimiz sayın Mahmut Atilla Kaya’ya da Torbalı adına teşekkür ediyorum."