TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nda 8 Kasım saat 07.00’a kadar meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Mare ve Rai sektörlerinde muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grupları tarafından, Rai güneyinde yer alan 3 meskun mahalde (Bulaykah, Şayki Cerrah, Tall Battal Eş Şarki) büyük ölçüde kontrolün sağlandığı, tam kontrol sağlanmasına yönelik faaliyetler ve mayın/EYP temizliğinin devam ettiği ifade edildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda, 7 muhalifin yaralandığı, destek sağlayan unsurlarda zayiat ve hasar meydana gelmediği, 11 DAEŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ve bomba yüklü 2 aracın imha edildiği kaydedildi.

“57 DAEŞ TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFİNE VE 1 PYD/PKK HEDEFİNE ATEŞ DESTEK VASITALARI İLE ATIŞ YAPILDI”

Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 179 meskun mahalde (yaklaşık bin 440 kilometrekare) kontrolün sağlandığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 57 DAEŞ terör örgütü hedefine ve 1 PYD/PKK hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DAEŞ terör örgütü mensubu teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, hava harekatı icra edilmemiş, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak, ‘yerde bekler’ uçak görevlendirilmiştir.”

Ayrıca, Koalisyon güçleri tarafından, Tall Curji bölgesinde tespit edilen DAEŞ terör örgütü unsurlarına yönelik 1 hava harekatı icra edilerek, 1 DAEŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, bomba yüklü 1 aracın imha edildiğin belirtildi. DAEŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 20 EYP’nin kontrollü olarak imha edildiği, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 36 mayın ve bin 463 EYP’nin kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği kaydedildi.