Yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül 2016 günü Fatih ve Tunalı mahallelerindeki evlerde meydana gelen ve yaklaşık 6 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çalınması olayı ile ilgili Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Hırsızlık olaylarının C.Ç. (21) isimli şahsın gerçekleştirdiği, şahsın 58 adet hırsızlık suçundan kaydı olduğu ve 40 yılın üzerinde ertelenmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Yaklanan şüpheli, hırsızlık suçundan Eskişehir C. Başsavcılığına sevk edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, vatandaşların bu tür hırsızlık olaylarına maruz kalmamaları için ikametlerinden kısa sürelide olsa ayrıldıklarında kapılarını kilitlemeleri büyük önem arz etttiği belirtilerek, “Eskişehir halkının huzuru, can ve mal güvenliğinin sağlanması doğrultusunda çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir” denildi.