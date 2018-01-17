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’58 yerinden’ bıçaklanmakla tehdit edildi, bin kilometre kaçtı

İstanbul’da kocasından 10 yıldır şiddet gören ve son olarak 58 yerinden bıçaklanma tehdidi aldığını söyleyen kadın, iki çocuğunu alarak bin kilometre kaçıp Adana’daki ablasına sığındı.

58 yerinden bıçaklanmakla tehdit edildi, bin kilometre kaçtı

17 Ocak 2018 13:12

İstanbul’da yaşayan ve günlük ev işlerine giderek geçimini sağlayan Meral S. (32), bundan 10 yıl önce stilist olan Sıtkı S. (38) ile evlendi. Bu evlilikten çiftin 9 yaşında Enes ve 1.5 yaşında Ecrin ismini verdikleri iki çocukları oldu. İddiaya göre, evliliklerinin ilk yıllarında her şey yolunda giderken bir süre sonra Sıtkı S. hem eşini hem de çocuklarını darp etmeye başladı. Genç kadın hem çalışıp hem de koca şiddetine maruz kalınca artık dayanamaz hale geldi. Eşine boşanmak istediğini söyledi. Bunu duyan koca sinirlenerek eşini, "Seni 58 yerinden bıçaklarım benden ayrılamazsın" diye tehdit etti. Korkan kadın iki çocuğunu da alarak yaklaşık 6 ay önce bin kilometre yol kat ederek ablasının yaşadığı Adana’ya geldi. Genç kadın burada bir işe girip ev kiraladı ve kendi ayaklarının üzerinde durmaya başladı. Ancak oğlu Enes diyabet hastası olduğu için onun sağlık sorunlarıyla ilgilenmekten işe gidemeyince işten çıkartıldı. Ev kirasını da ödeyemeyen genç kadın ev sahibi tarafından iki çocuğuyla birlikte evden çıkartıldı.

Eşinden ayrılan ve iki çocuğuyla güçlükle ayakta durabilen ablasının yanına yerleşen genç kadın yetkililerden yardım bekliyor. Genç kadın kocasına da boşanma davası açtı ancak kocası boşanmak istemediği için dava bir türlü bitmedi. Meral S. eşinin evlendiği günden beri kendisine sebepsiz yere şiddet uyguladığını ileri sürerek, "Eve gelip bardakta niye su yok, neden bu yemeği böyle yapmadın diye beni eline ne geçerse onla döverdi. Son zamanlarda iyice yoldan çıkmıştı. Ufak kızımın kolunu ısırdı. Neden ısırıyorsun diye sorduğumda ’o tavuk’ diye yanıt verdi. Ben eşimden boşanmak ve kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Şu an iki çocuğumla ortada kaldım" dedi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya 

 

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