59 yıl aradan sonra bir ilk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'a ziyaretinde Papa Franciscus’la yapacağı görüşmenin akabinde Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Parolin’i kabul edecek. Görüşmelerde, Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs’le ilgili gelişmeler, bölgesel sorunlar, Suriye’de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı düşmanlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi konular ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı bu ziyaret, 59 yıl aradan sonra Türkiye’den Vatikan’a Cumhurbaşkanı düzeyinde ikinci ziyaret olacak. Vatikan ziyaretinin ardından Roma’da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’yla çalışma yemeğinde bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Paolo Gentiloni’yi de kabul edecek. Türkiye ile İtalya arasında siyasi, ekonomik, savunma sanayii alanlarında ikili işbirliği konularının ele alınacağı görüşmelerde, Suriye, Irak ve Libya’daki son gelişmeler, Kudüs, terörle ve düzensiz göçle mücadele konularında işbirliği, AB ve Türkiye-AB ilişkileri gibi her iki ülkenin ortak gündeminde yer alan hususlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

İki ülke ilişkilerinin mükemmel düzeyde sürdüğü stratejik ortak ve müttefik İtalya, Türkiye’nin önde gelen ekonomik ortaklarından da birisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Roma ziyareti sırasında önde gelen İtalyan firmalarının yöneticilerini de kabul etmesi öngörülüyor.

Derya Yetim