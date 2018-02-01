Diğer
Kategoriler

59 yıl aradan sonra bir ilk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Franciscus’un davetlisi olarak 4-5 Şubat tarihlerinde Vatikan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı bu ziyaret, 59 yıl aradan sonra Türkiye’den Vatikan’a Cumhurbaşkanı düzeyinde ikinci ziyaret olacak.

59 yıl aradan sonra bir ilk

01 Şubat 2018 14:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'a ziyaretinde Papa Franciscus’la yapacağı görüşmenin akabinde Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Parolin’i kabul edecek. Görüşmelerde, Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs’le ilgili gelişmeler, bölgesel sorunlar, Suriye’de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı düşmanlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi konular ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı bu ziyaret, 59 yıl aradan sonra Türkiye’den Vatikan’a Cumhurbaşkanı düzeyinde ikinci ziyaret olacak. Vatikan ziyaretinin ardından Roma’da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’yla çalışma yemeğinde bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Paolo Gentiloni’yi de kabul edecek. Türkiye ile İtalya arasında siyasi, ekonomik, savunma sanayii alanlarında ikili işbirliği konularının ele alınacağı görüşmelerde, Suriye, Irak ve Libya’daki son gelişmeler, Kudüs, terörle ve düzensiz göçle mücadele konularında işbirliği, AB ve Türkiye-AB ilişkileri gibi her iki ülkenin ortak gündeminde yer alan hususlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

İki ülke ilişkilerinin mükemmel düzeyde sürdüğü stratejik ortak ve müttefik İtalya, Türkiye’nin önde gelen ekonomik ortaklarından da birisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Roma ziyareti sırasında önde gelen İtalyan firmalarının yöneticilerini de kabul etmesi öngörülüyor. 

Derya Yetim

Etiketler: erdoğan, papa

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç