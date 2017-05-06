Diğer
Kategoriler

59 yıldır ağzında gülle dolaşıyor

Bursa’da yaşayan 86 yaşındaki Ali Rıza Karan, sigarayı bırakmak için ağzına aldığı gülü 59 yıldır ağzından düşürmüyor.

59 yıldır ağzında gülle dolaşıyor

06 Mayıs 2017 09:58
59 yıldır ağzında gülle dolaşıyor - Tıkla İzle

Orhangazi ilçesine bağlı Keramet köyünde yaşayan Ali Rıza Karan, 27 yaşına kadar sigara içti. İçtiği sigaraların kendisine zarar verdiğini hisseden Karan, sigarayı bırakmaya karar verdi. Tiryakisi olduğu sigarayı bırakmakta ilk başlarda zorlandı.

Sigarayı unutmak için ağzına gül aldı. Daha sonra bu güle o kadar alıştı ki tam 59 yıldır ağzından gülü düşürmüyor. Yazın gülleri kendi ve komşularının bahçelerinden kopartan Karan, kışın ise gül bulmak için her ay Yalova’ya gidiyor. Kışın Yalova’dan tanesi 8 liradan 4 tane gül alan Karan, 1 gülü bir hafta boyunca ağzında taşıyor.

Ağzında gül taşımaya sigarayı bırakmakla başladığını ifade eden 87 yaşındaki Ali Rıza Karan, “27 yaşımda içtiğim sigarının bana zarar verdiğini düşünerek sigarayı bıraktım. Tiryaki olduğum için çok zor geldi. Sigarayı bırakmak için çare aramaya başladım. Sigarayı unutturum diye ağzıma gül koymaya başladım. Tam 59 yıldır ağzımdan gülü hiç ayırmıyorum.

Yazın gülleri bahçemden temin ediyorum. Kışın ise gül almak için her ay Yalova’ya gidiyorum. Bir gül bir hafta ağzımda duruyor. Her hafta ağzıma yeni bir gül alıyorum. Köyden çıkıp bir yere gittiğimde beni tanımayanlar tuhaf tuhaf bakıp niçin ağzımda gül taşıdığımı soruyorlar. Ben de onlara neden ağzımda gül taşıdığımı söylüyorum. Ben bu gülü ölünce bırakırım” şeklinde konuştu. 

Burak Türker

Etiketler: bursa, gül


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!