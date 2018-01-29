5G’ye giden yolda inovatif adım

Geleceğe odaklı şebekeler kurmak amacıyla gerçekleştirilen proje, Huawei’nin yeni yazılım çözümü ile Antalya’daki ticari ağ üzerinde hayata geçirildi.

Dünya 2020’de hayata geçmesi beklenen 5G teknolojisine yönelik hazırlıklarını sürdürürken, Türkiye, bu alanda sunduğu ilklerle öne çıkmaya devam ediyor. Turkcell ve önde gelen teknoloji şirketlerinden Huawei işbirliğinde ‘5G’ye Giden Yol’ için temel oluşturulan dünyanın ilk 4.5G spektrum koordinasyonu gerçekleştirildi.

Turkcell ve Huawei ortak girişimi olan Joint Agile Delivery’nin (JAD), hayata geçirdiği proje, Huawei’nin en yeni yazılım çözümü ile Antalya’daki ticari ağ üzerinde hayata geçirildi. TechCity 2.0 projesinin en önemli teknolojilerinden olan bu çözüm, yüksek ve düşük LTE bantları arasında kullanıcı deneyimi ve kullanıcı veri akışına bağlı kanal seçimi yaparak, koordinasyon sağlıyor. Bu sayede Turkcell’in sahip olduğu geniş frekans spektrumunun daha verimli kullanımı sağlanıyor. Spektrumun teknolojik inovasyonunu devamlı kılmak ve geleceğe odaklı şebekeler kurmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, LTE şebekeleri yenilikler üretmeye ve evrimleşmeye devam edecek.

"Verimlilik en üst seviyede"

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, projenin amcının teknolojik inovasyonu devamlı kılmak ve geleceğe odaklı şebekeler kurmak olduğunu belirterek, "2017’de Turkcell ve Huawei iş birliği ile TechCity 2.0 lansmanı gerçekleştirildi. Bu projenin amacı teknolojik inovasyonu devamlı kılmak ve geleceğe odaklı şebekeler kurmak. Yüksek bantlar yüksek veri hızına imkân verirken, düşük bantlar mükemmel bir kapsama alanı sunuyor. 4.5G Spektrum Koordinasyonu bu karakteristiklerin en avantajlı taraflarını kullanarak spektral verimliliği en üste taşıyor ve özellikle kapsama alanı sınırında yer alan kullanıcılar için kullanıcı deneyimini iyileştiriyor” dedi.

Servis bazlı şebeke için öncü

Huawei Kablosuz Ağlar Ürün Grubu AR-GE Başkanı Ying Weimin de, testte uyguladıkları kayda değer performansın kendilerini memnun ettiğini ifade etti. Weimin, şöyle konuştu:

"4.5G Spektrum Koordinasyonu Huawei CloudAIR çözümü içerisinde yer alan kritik teknolojilerden birisi. Bu çözümün ticari bir şebeke üzerinde Turkcell ile beraber dünyada ilk kez uygulanmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu testte elde ettiğimiz kayda değer performans da bizi ayrıca memnun etti. Bu teknoloji uplink ve downlink bağlantılarının karşılıklı birbirine olan bağımlılığını aşarak uplink bağlantısının yüksek bantlarda gördüğü kısıtlı kapsama alanıyla ilgili sorunu ortadan kaldırıyor. Bir başka deyişle bu çalışma ‘5G’ye Giden Yol’ için temel oluşturuyor ve servis bazlı şebeke kurulumu için öncü bir örnek teşkil ediyor"

Rıfat Fırat