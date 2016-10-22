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5'inci Fun Run Serisi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

5'inci Fun Run Serisi Küçükçekmece etabı dolayısıyla 23 Ekim 2016 Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.


22 Ekim 2016 16:34

23 Ekim 2016 Pazar günü gerçekleştirilecek olan 5'inci Fun Run Serisi Küçükçekmece etabı nedeniyle 07.00-12.00 saatleri arasında bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

“Start Halkalı Stadı önünden verilecek olup 4. cadde ve 3. cadde kapalı, yan yoldan yol açık olacaktır. 4. cadde Soyak C kapısının giriş ve çıkışı kapalı, yan yollar açık olacaktır. 4. cadde Tema İstanbul Ege Yakası Evleri yolu 4. cadde çıkışı kapalı olacak. Yenidoğan Meydan 4. cadde yönü Hz. Osman Camii önündeki yol kapalı olacak. Manolya Evleri Fulya Polis Lojmanlarından 4. caddeye iniş ve 235. sokaktan 4. caddeye iniş kapalı olacak. 234. sokaktan 222. caddeye çıkış 1958 nolu ışıklara çıkış yolu kapalı, 223. caddeden 222. caddeye iniş kapalı olacak. Akasya 1 evleri önünden 222. caddeye çıkış ve 1751 nolu ışıkların olduğu yer kapalı olacak. Küçükçekmece Çocuk Trafik parkı yolundan 222. caddeye çıkış Soyak B kapısı önü 1813 nolu ışıklar kapalı olacak. Arena park istikametinden 222. caddeye katılım B kapısı önü 1813 nolu ışıklar kapalı, bu yolların yan yollara bağlantıları açık olacak.” 


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