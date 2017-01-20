Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından uluslararası çapta ve Kur'an-ı Kerim'in anlamıyla insanları buluşturma hedefiyle düzenlenen 5'inci Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın başvuruları 19 Şubat'ta sona eriyor. Teması 'Yola çıkmak isteyene, yol açık' olan yarışmada Türkiye'nin en büyük sivil yarışması olma özelliğini taşıdığı belirtilirken, 1 milyon kişinin başvuru yapması bekleniyor.

Yarışma 21 Ocak'ta

Yapılan açıklamaya göre; 5'inci Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması, 21 Ocak Cumartesi günü saat 13:30 ile 14:30 arasında Türkiye'nin bir çok ilinde ve yüzlerce ilçesinde belirlenen camilerde aynı anda 'Kur'an ile 1 saat baş başa' programları düzenlenecek.

Ayrıca, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve meali şerifi ile başlayacak programlarda konuşmacılar, Kur'an'ın anlamı üzerine vatandaşları bilgilendireği bildirilirken, bay, bayan, çocuklar dahil herkesin iştirak edebileceği programlarda dua ve ikramların da olacağı açıklandı. Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar için 'ufkayolculuk'un internet sitesinden müracaat edebildiği belirtilirken, yarışmada dereceye girenler, Umre, dost ülkelere yolculuk ödülleri ve para ödülleri kazacağı belirtildi.

Yarışmanın sınavları A, B, C, D, E, F ve G kategorileri için 26 Mart 2017’de, dünya genelinden çevrimiçi ingilizce düzenlenecek H kategorisi için ise 2 Nisan 2017’de gerçekleşecek.