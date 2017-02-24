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5'inci Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na rekor başvuru

Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından 'Kur'an-ı Kerim Meali' konusuyla uluslararası düzenlenen 5'inci Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na rekor başvuru geldiği açıklandı.

5inci Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmasına rekor başvuru

24 Şubat 2017 17:04

Server Gençlik ve Spor Kulübü, 'Kur'an-ı Kerim Meali' konusuyla düzenledikleri 5'inci Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması için çevrimiçi sınav kayıtlarına rekor başvuru aldıklarını açıkladı. Altı farklı kategorideki kayıtlarının tamamlanan yarışmaya bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 580 bin kişi müracaatta bulunduğu bildirilirken, bu sonuçla 'en geniş katılımlı sivil yarışma organizasyonu' unvanını elinde bulundurduğu belirtilen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları'nın, kendi rekorunu da geliştirmiş olduğu söylendi.

26 Mart 2017 Pazar günü internet sitesi üzerinden açıklanacak merkezlerinde, sınavların aynı anda yapılacağı bildirilirken, Türkiye ve dünya genelinde internet üzerinden çevrimiçi sınav olmak isteyenler, 19 Mart 2017 tarihine kadar müracaat edebileceği öğrenildi.

Ayrıca, halen kayıtları devam eden web sitesi üzerinden yapılacak sınavlardan; Türkçe çevrimiçi (G kategorisi) sınavın 26 Mart 2017 Pazar günü, İngilizce çevrimiçi (H kategorisi) sınavının ise 2 Nisan 2017 Pazar Saat: 18.00'de yapılacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada, sınavda dereceye girenlere umre seyahati veya dosta ülkeye yolculuk, para ödülleri ve çok sayıda diğer ödüllerin dağıtılacağı da belirtildi. Yarışmaya ufka yolculuğun internet sitesinden bilgi alınabileceği de kaydedildi. 

Etiketler: Server Gençlik ve Spor Kulübü


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