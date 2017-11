5’inci Uluslararası Boğaziçi Film Festivali başladı

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ile İstanbul Medya Akademisi tarafından ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen 5’inci Uluslararası Boğaziçi Film Festivali Beyoğlu’nda düzenlenen törenle başladı. 17-26 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek festival Türkiye ve dünya sinemasının en yeni örneklerini İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak. Öte yandan, bu yıl İstanbul’da ünlü sinemacıları ağırlamanın yanı sıra Brezilya’dan Hindistan’a, İran’dan Kırgızistan’a, 39 ülkeden 43 uzun ve 64 kısa metraj olmak üzere toplam 107 film sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

“Boğaziçi Film Festivali büyük bir iştir”

Festivalin açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Sinemada iyi bir kadraj, maharetli bir ressamın elinden çıkmış eşsiz bir resim gibidir. Senaryoya can veren vurucu bir cümle, esaslı bir şiir gibidir. Her ne kadar teknik olarak farklı olsa da anlatılan hikayenin, görselliği, söylem gücü, müzikleri ve daha birçok detayıyla birlikte romandan pek de farkı yoktur. Sinema üst bir türdür. Bütün sanatlara açık, gönlü geniş bir kapıdır. Sinema sanatı etrafında kurulan dünya, büyük bir dünyadır. Modern dünyada var olma limanına yanaşan nice medeniyetin, kültürün, bakışın ve kavrayışın birbiriyle buluştuğu büyük bir limandır. Milyonlarca insanın istihdam edildiği, büyük bütçelerin konuşulduğu, ülkeler ekonomisine yön veren dev bir endüstridir. Hollywood ve Bollywood pratikleri ortadadır. İran Sineması’nın dünyadaki yeri hepimizin malumudur. Uzak Doğulu nice usta isimlerini dünyaya duyurmuş, ülkelerinin keşfedilmeyi bekleyen değerlerini bizlere sinema vasıtasıyla tanıtmış, anlatmışlardır. Bu büyük endüstri içinde, bu büyük dünyada faaliyet yapmak, eser üretmek, bir hayalin peşine düşmek, verimlere sahne olmak muhteşem bir iştir. Kültür endüstrilerinin sahnesi olan bir şehrin, Beyoğlu’nun belediye başkanı olarak ifade etmek isterim ki Boğaziçi Film Festivali büyük bir iştir. Katkısı olan herkesi, burada resmi geçit yapan her bir filmde emeği olan herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Bu yıl 3 bin 260 filmin başvuru yapması açıkçası bizi memnun etti”

Festivale başvuru yapan filmin çok olmasından duyduğu memnuniyeti anlatan Festival Direktörü Bülent Turgut, “Gerçekten bir festival hazırlamak ancak tutkuyla yapılabilecek bir şey. Festivallerin bir idealleri vardır ve bu idealleri belli stratejiler çerçevesinde hayata geçirmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. En temelde yeni yetenekleri yeni isimleri keşfetmek için bu yola çıktık. Uluslararası alanda etkimizi arttırmak istiyorduk. Bu yıl 3 bin 260 filmimizin başvurması açıkçası biz memnun olduk” dedi.

İsmail Bulut