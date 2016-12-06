Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri ile Güney Ege ve Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin sabah ilk saatlerde yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Karadeniz Bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden, Akdeniz Bölgesinde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 6

İstanbul: Az bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14

Adana: Parçalı bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 7

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -5

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 8