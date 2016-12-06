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6 Aralık 2016 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Rize, Artvin, Ardahan, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin sabah ilk saatlerde yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor.

6 Aralık 2016 yurtta hava durumu

06 Aralık 2016 09:08

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri ile Güney Ege ve Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin sabah ilk saatlerde yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Karadeniz Bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden, Akdeniz Bölgesinde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 6
İstanbul: Az bulutlu 12
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14
Adana: Parçalı bulutlu 17
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 7
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -5
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 8 

Etiketler: 6 Aralık 2016, yurtta hava durumu


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