6 ayda 4 bin 362 kişi işsizlik maaşı aldı

İŞKUR Ordu İl Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, il genelinde işsizlik ödeneği için başvuruda bulunanların sayısı her yıl artış gösterdi. Buna göre 2012 yılında 2 bin 782 kişinin başvurduğu işsizlik ödeneğine başvuru sayısı 2013 yılında 4 bin 192, 2014 yılında 5 bin 31, 2015 yılında 5 bin 609 ve 2016 yılında 6 bin 679 kişi oldu. Bu yılın 6 aylık döneminde ise 4 bin 362 kişi olarak gerçekleşti. 6 aylık dönemde yapılan başvuru sayısı, 2016 yıl sonu rakamına göre yüzde 65 oldu.

6 ayda 10 milyon lira



İşsizlik ödeneğine başvuranların sayısı artış gösterirken, yapılan ödemelerde aynı derecede arttı. Buna göre 2013 yılında 7.2 milyon lira işsizlik ödeneği yapılırken 2014 yılında toplam 8.6 milyon lira, 2015 yılında ise yaklaşık 12 milyon lira, 2016 yılında 17 milyon 846 bin lira ödeme gerçekleştirildi. 2017 yılı 6 aylık dönemde yapılan ödeme ise 10 milyon lira oldu.

İşsizler bilinçlendi



İŞKUR Ordu İl Müdürü İsa Kaymak, işsizlik maaşı almak amacıyla başvuranlarının sayısında artış olmasının ana sebebinin kendi isteği dışında işten çıkarılanların haklarını korumak konusunda bilinçlenmesinden kaynaklandığını belirtti. Kaymak, “Eskiden işten çıkarılan insan işsiz kalıyor, aylarca iş bulamıyor, ekonomik sıkıntılarla karşılaşıyordu. Bugün ise işten kendi isteği dışında çıkarılanlar artık İŞKUR’a başvurarak işsizlik ödeneğinden yararlanma konusunda bilinçlendi. Ayrıca mevsimlik çalışmaların yoğun olması da işsizlik ödeneği alanların sayısının artmasında önemli bir etken oldu. Haliyle bu ödenekten yararlanmak isteyenlerin sayısı da artış gösterdi.”

Metin Akyürek